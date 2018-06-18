Владимирские рокеры едут на крупнейший байк-фестиваль страны!

В одном из крупнейших байк-фестивалей России “Тамань – Полуостров свободы” совсем скоро примет участие владимирская рок-группа “Агидель”. С 3 по 5 августа ребята уедут на побережье Черного моря, где будут стоять на одной сцене с Валерием Кипеловым, группой Lumen и другими звездами российского рока. О том, как им удалось прорваться в ряды известных исполнителей, рассказала солистка группы Юлия Покачалова.

– В декабре открылся набор групп на фестиваль. Мы особо не надеялись, ибо мы ребята скромные, но подали заявку. Позже ее опубликовали, народ начал голосовать. Мы даже никого не просили об этом на этот раз, все произошло само собой. И в скором времени нам написал организатор, предложил приехать! Это похоже на какое-то чудо! Безусловно, очень воодушевляет, наполняет энергией и заставляет нас работать ещё плотнее над музыкальным материалом. Встречаемся, репетируем, ставим задачи, обсуждаем 3-4 раза в неделю, помимо того, что постоянно даём концерты. То есть у нас сейчас такая неугомонная творческая лаборатория.

– А в чем, по вашему мнению, ваш секрет? Почему удалось прорваться?

– Не секрет, что сейчас молодым исполнителям очень тяжело пробиться. Кроме таланта, нужно иметь навыки , оригинальность и качество исполняемого репертуара. Но мы не гонимся за популярностью, мы делаем то, без чего не можем жить, и когда это “заходит” – мы в абсолютном восторге!

– Кто будет вашими коллегами по сцене?

– Нам предстоит играть на второй сцене фестиваля, так называемой “малой”, которая, как обещают организаторы, будет отнюдь не маленькой. Мы будем стоять на одной сцене с такими зубрами отечественного рока, как “Мастер”, “Черный обелиск”, Артуром Беркутом ,”Арконой” и очень многими другими. На главной сцене будут жечь шведская группа “Sabaton” и наши – “Кипелов”, “Lumen”, “Louna”, “Слот”, “F.P.G”, “Animal Jazz” и другие группы, которые знает каждый уважающий себя рокер.

– Вам предоставляют какие-то условия для проживания?

– Все это будет происходить на берегу Черного моря. Мы будем жить в палатках. Гастрольную жизнь мы обожаем, поэтому поедем на несколько дней раньше, конечно, чтобы поваляться на песочке.

– Чего от вас ждать на фестивале?

– Играть будем самые мощные наши вещи. Постоянная концертная деятельность дала понять, что лучше “заходит” и на какую аудиторию. Таким образом, у нас есть несколько программ, благо репертуара хватает. Для байкеров – дарк фолк-рок, для фанатов исторической реконструкции – более акустическая программа, с флейтами и нежными распевами. Иногда мы все это перемешиваем – песни о Родине, любви, сказки сочетаем с нашими “ужастиками” и лирикой. На Тамань повезём, безусловно, программу потяжелее, посочнее, всё-таки крупнейший байк-фестиваль страны. Поехали с нами!!!

Купить билеты на фестиваль можно здесь.

Юлия Митина

Фото из архива Юлии Покачаловой