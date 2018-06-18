Обнять хаски можно будет в Центральном парке!

В сентябре владимирцев ждет приятное событие – открытие “Хаски-парка”. Он разместится в парке “Центральный” (бывший парк имени 850-летия). Здесь можно будет погладить и покормить хаски, задать вопрос по содержанию собак, взять себе домой друга, просто погулять с собакой или даже поучаствовать в конкурсах и мастер-классах! В общем, настоящий рай для любителей четвероногих. О проекте нам рассказала его автор, хозяйка приюта для ездовых собак Яна Ремизова.

– Все началось два с половиной года назад с приюта “Дом Северной Собаки”. В тот день я взяла себе собаку хаски. Ее зовут Куся, и пять лет она жила в ужасных условиях в питомнике в Александрове. Ее и остальных собак практически не кормили, не ухаживали, не лечили. У Куси было истощение и куча болячек. Стало понятно, что есть острая проблема с временной передержкой найденных на улице собак и “отказников”. А я как раз переехала в загородный дом и решила помочь. Так у меня на территории появилась передержка. За два года она выросла в приют на 60 собак. Сейчас у нас живут хаски, лайки, маламуты, дворняги и даже доберман.

– На что существует ваш приют?

– Наша идея – сделать приют самоокупаемым. Для этого мы развиваем туризм с собаками и уже второй год водим туры на собачьих упряжках зимой. А летом – туры в формате дог-треккинга. Наши собаки даже были на Эльбрусе. Для развития туристического направления приют переехал из Подмосковья во Владимирскую область. Сейчас “Дом Северной Собаки” находится в Петушках, арендует территорию на загородной базе отдыха.

– Сейчас вам нужна какая-то помощь?

– Конечно, мы не откажемся от любой помощи и всегда рады видеть гостей у себя в Петушках. Очень нужна помощь с прогулками собак, вычесыванием и дрессировкой. Либо можно приехать к нам и выбрать себе друга на всю жизнь. Наши собаки пристраиваются бесплатно по договору ответственного содержания. Привитыми, здоровыми и стерилизованными. Для наших выпускников есть услуга бесплатной передержки на время отъезда новых хозяев.

– А что же вы планируете открыть во Владимире?

– Центральный парк Владимира и руководство колеса обозрения “Небо-33” выделили нам площадку рядом с колесом, где мы начинаем строить небольшой хаски-парк. Это будет территория, оформленная в аутентичном стиле северных народов. Будет стоять шатер-типи, где зимой и летом мы будем проводить различные мастер-классы. Оформим фотозону, где все желающие смогут фотографироваться с нашими собаками. Приезжать в парк мы будем по выходным или на какие-то праздники и мероприятия. На территории будет работать лавочка с сувенирами. Можно будет выпить чаю из трав мещерского заказника и попробовать домашнее печенье.

– Зачем нужно было так напрягаться и затевать такой масштабный проект – ведь большинство приютов обходятся разовыми акциями?

– Такой хаски-дом в парке создаётся для того, чтобы рассказать как можно большему количеству людей о себе. Ведь тогда больше питомцев смогут уехать в новые дома. Мы также будем рассказывать о сложностях пород ездовых собак. Возможно, люди лишний раз задумаются, прежде чем брать “мимимишного голубоглазого щеночка”, который вырастет в серьезного, умного, хитрого зверя.

В хаски-дом любой сможет прийти пообщаться вдоволь с собаками, если в силу каких-то причин нет возможности держать питомца дома. С хаски хорошо знакомить детей – эта порода абсолютно не агрессивная и очень дружелюбная. Еще планируем проведение развивающих квестов, мастер-классов и организацию праздников. Также создадим программу специальных занятий по хаски-терапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Будем делать фестиваль по пристройству животных для всех приютов Владимира. И ещё куча разных планов!

– Сколько будет стоить посещение хаски-дома?

– Для особенных деток и многодетных семей все мероприятия бесплатны. Для остальных стоимость входа на территорию будет символичная – не более 100 рублей. Строительство начинается с этой недели, а открыться мы планируем окончательно к 1 сентября. Но постараемся успеть быстрее. Всех приглашаем к нам в гости!

Юлия Митина

Фото: vk.com/public123866536