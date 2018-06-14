Легкий и питательный десерт для болельщиков всех возрастов

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Чем поддержать силы во время футбольных матчей
Чернослив с грецким орехом в сметане – простое и очень вкусное блюдо, которое идеально подойдет для перекуса во время футбольного матча. Оригинальное сочетание сухофруктов с орехами быстро восстановит силы, а нежная и невероятно воздушная основа поддержит хорошее настроение. Это блюдо станет хорошей альтернативой привычному пиву с чипсами и воблой. Ведь оно гораздо полезнее и непременно придется по вкусу женщинам и детям. Они планируют присоединиться к сильной половине человечества, чтобы поддержать нашу сборную на чемпионате мира по футболу.
Руководитель уникального кафе-музея «Гжель» Наталья Филимонова делится рецептом своего любимого десерта. Она очень любит футбол и вместе со всеми россиянами болеет за нашу сборную.
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Возьмите необходимые продукты
Чернослив без косточек – 150 г
Грецкие орехи – 1 горсть
Сметана 20% – 400 мл
Ванилин – 1 г
Сахар – 40 г
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Взбейте сметану
Сметану жирностью не менее 20% выложите в емкость для взбивания. Если жирная сметана вам противопоказана либо ее у вас нет – используйте 2 ст.л. кукурузного крахмала в качестве загустителя, и у вас получится отличный сметанный крем.
Взбивайте сметану, постепенно всыпая ложкой обычный белый сахар и ванилин. Если будете использовать загуститель – всыпайте его на этом этапе вместе с сахаром. Взбивайте от 7 до 15 мин., пока сметанная масса не станет пышной, не растворятся кристаллики сахара, а на венчике не будет оставаться «вершинка» крема.
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Подготовьте орехи и чернослив
Грецкие орехи раздробите на средние кусочки. Можно их просто переломать на четвертинки или половинки в зависимости от размера чернослива.
Сушеный или копченый чернослив предварительно замочите в теплой воде до разбухания. Если же вы берете вяленый – его можно использовать сразу, так как он намного мягче.
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Сервируйте десерт
Каждую черносливину начините кусочками орехов. На дно порционных креманок положите по столовой ложке сметанного крема. На крем – чернослив с орешками, который также покройте сметанным кремом. Сверху можно украсить тертым шоколадом, измельченными орехами или карамельным топингом.
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Палочка-выручалочка для занятых
Тем, кто не успевает приготовить к очередному матчу легкие и питательные закуски, придет на помощь кафе-музей «Гжель». К чемпионату футбола там выпекают прелестные пряники в виде футбольного мяча, футбольного поля и футболки.
Подкрепляйтесь и болейте за наших! «Если у всех россиян будет вера в победу нашей сборной, то это обязательно случиться и победа станет нашей!» – считает Наталья Филимонова.
Татьяна Лысова
Фото Натальи Филимоновой
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