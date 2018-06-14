Легкий и питательный десерт для болельщиков всех возрастов

Чернослив с грецким орехом в сметане – простое и очень вкусное блюдо, которое идеально подойдет для перекуса во время футбольного матча. Оригинальное сочетание сухофруктов с орехами быстро восстановит силы, а нежная и невероятно воздушная основа поддержит хорошее настроение. Это блюдо станет хорошей альтернативой привычному пиву с чипсами и воблой. Ведь оно гораздо полезнее и непременно придется по вкусу женщинам и детям. Они планируют присоединиться к сильной половине человечества, чтобы поддержать нашу сборную на чемпионате мира по футболу.

Руководитель уникального кафе-музея «Гжель» Наталья Филимонова делится рецептом своего любимого десерта. Она очень любит футбол и вместе со всеми россиянами болеет за нашу сборную.