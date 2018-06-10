Туристов заманивают на лося!

Наши соседи, костромичи, нашли отличный способ приманить к себе гостей с деньгами. В деревне Сумароково находится единственная в России действующая лосеферма, где занимаются изучением и одомашниванием лосей. Первые питомцы появились тут в 1963 году и носили клички Ямайка, Находка и Люстра — их потомкам, кстати, стали давать клички на ту же букву. За полвека накопилось несколько тысяч имен, включая совершенно экзотические — например, Наузика.

Кроме того, на лосеферму привозят осиротевших лосят из других регионов страны (они получают клички по месту находки — последний, например, москвич Манул). А вот из Владимирской области пополнения не было уже давно: у нас лосята просто так на дороге не валяются.

Ферма живет тем, что продает лосят в заповедники и заказники, а лосиное молоко – туристам. Подоить лосиху нетрудно: если после родов предъявить лосихе доярку, она так и будет считать ее своим детенышем и регулярно “кормить”.

От туристов отбоя нет. Каждому, кто хочет пообщаться с лосем, выдают резаную морковку: для лося, который в природе питается ветками деревьев, ломтик морковки — это что-то вроде пармезана. “Ничего личного, есть морковка — есть общение, нет морковки — извините”, – объясняет экскурсовод. Угощать лося интересно и безопасно для пальцев: верхних зубов у него нет и укусить он не сможет. Отдельное удовольствие — почесать рога лосятам-подросткам: на ощупь они как бархат. Приезжать в Сумароково лучше всего в мае: в это время на свет появляются новорожденные лосята. Малыши размером примерно с дога и запредельно очаровательны. Правда, гладить их запрещено. Но и просто рядом постоять — уже именины сердца.

А еще лоси, как деньги, не пахнут. Поэтому после общения с вами останутся только воспоминания. Ну, и селфи на тему “Я и лось”.

Марина Сычева

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