Всем – окрошки!

Окрошку любят все или почти все! Поэтому желающих посетить владимирский Фестиваль окрошки всегда в достатке. В этом году на праздник, который по традиции проводится в гостинично-ресторанном комплексе “Русская деревня”, собрались сразу семь команд, претендующих на звание лучших мастеров окрошки. Это повара из Суздаля, Коврова, Ярославля, Ростова Великого, две команды из Владимира и студенческая сборная будущих кулинаров.

А судить их мастерство приехали настоящие мэтры: шеф-повар “мишленовских” ресторанов “La Pergola” и “Арзак” Денис Перевоз, победитель международного чемпионата кондитерского искусства Сергей Ефимов, председатель жюри, известный шеф Василий Емельяненко и другие признанные эксперты.

Все конкурсанты соревнуются в двух номинациях: традиционная окрошка и авторская окрошка.

Конечно, такой праздник не мог обойтись без присутствия нашего мобильного корреспондента!

Слава Логинов

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