Из России с любовью: 5 наших сериалов, от которых сложно оторваться

Почему-то многие убеждены, что отечественные сериалы — это или криминальные эпопеи, или слезливые мелодрамы с абсурдными диалогами. Нет. Мы собрали 5 классных сериалов под маркой “Сделано в России”, которые помогут вам скоротать вечер.

“Отель “Элеон”

Рейтинг на Кинопоиске: 7,4/10

“Отель “Элеон” — спин-офф популярного ситкома “Кухня”. Для поклонников последнего отличные новости: больше половины актерского состава задействованы в “Отеле “Элеон”.

Сюжет сериала строится вокруг жизни коллектива пятизвездочного отеля Eleon и ресторана Victor. Каждый день с сотрудниками отеля происходят комичные ситуации. Привлекает и стильное музыкальное сопровождение.

Если вам хочется отдохнуть после трудового дня, то включайте легкий и веселый “Отель “Элеон”.

“Бедные люди”

Рейтинг на Кинопоиске: 7,3/10

Петербург — город вашей мечты? Тогда сериал “Бедные люди” — отличное виртуальное путешествие по Петербургу. Главный герой, интеллигентный неудачник Веня, живет в коммунальной квартире и пишет книгу для Ольги Бузовой. Веня ироничен, мрачен и харизматичен.

Юмор “Бедных людей” порой балансирует на грани. Но острот и литературных аллюзий – море, филологи будут в восторге.

“Гостиница “Россия”

Рейтинг на Кинопоиске: 6,8/10

Обязательно к просмотру, если вы влюблены в Екатерину Вилкову. Она шикарно сыграла роль Ксении Баскаковой (сотрудницы орготдела гостиницы “Россия”). Кстати, в сериале “Отель “Элеон” Екатерина тоже играет роль управляющей отеля.

Действие картины разворачивается в 1976 году. Перед зрителями открывается тайный мир работы гостиницы: политические интриги, международные скандалы, внутренние коллективные склоки, слежка КГБ и, конечно, любовный треугольник. Показан в сериале и страшный пожар, который действительно случился в реальности. ЧП такого масштаба — кульминация сериала.

А ещё девочек порадует обаятельный герой Мануэль Сантос (гость из Никарагуа), который влюблен в Ксению. И главное, хорошо передана атмосфера советских 80-х.

“Остров”

Рейтинг на Кинопоиске: 6,8/10

Если отпуск далеко, а все мысли о море, пальмах и жаре, то включайте “Остров”. Действительно смешной сериал об участниках реалити-шоу, которые волей случая оказались одни на заброшенном острове.

Каждый герой по-своему харизматичен. А ситуации, которые происходят, настолько нелепы и комичны, что вызывают приступы смеха.

Плюс действие сериала происходит в красивых тропических локациях, что в условиях дождливого лета — спасение от офисных будней.

“Оттепель”

Рейтинг на Кинопоиске: 7,7/10

И вновь вояж в прошлое. 1961 год. В основе сюжета заложена история работы группы кинематографистов над новым фильмом. И на этом фоне разворачиваются драматические события жизни главных героев: смерть друга, муки творчества, цензура, любовные перипетии.

И особое место занимают саундтреки. Они восхитительны и на 100% отражают колорит 60-х годов. По мнению большинства критиков, “Оттепель” — лучший отечественный телесериал.

Ольга Андриенко

Фото: piter.tv