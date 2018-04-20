Чемпионат мира как повод поржать

14 июня на поле в “Лужниках” в стартовом матче Чемпионата мира по футболу выйдут на поле сборные России и Саудовской Аравии. Что мы будем делать по ходу и по окончании этой игры, плакать или смеяться – пока неясно. Но на просторах интернета уже давно решили, что ЧМ-2018 – это отличное поле для шуток. Тем более, что иной раз читаешь новости и понимаешь, что действительность лучше всякого анекдота.

Когда Самара попала на карту ЧМ-2018, многие сразу засомневались в том, что город готов к приему игроков и болельщиков. По идее, все российские стадионы, на которых планируется проводить игры, должны были быть готовы к концу марта. Независимое информационное агентство “Самара” 18 апреля (!!!) сообщает: “На стадионе уложен газон, продолжается его прошивка специальными нитями. Уже начались работы по клинингу. Активно ведётся подготовка и сдача документации”. В общем, не уложились. Пока чиновники ФИФА воюют с чиновниками Поволжья, авторы демотиваторов не дремлют и представляют, как по их мнению, сейчас выглядит стадион в Самаре.

Нет, вообще принимать гостей мы любим и иногда даже умеем. Хочется верить, что у англичан, итальянцев, австралийцев, датчан и прочих останутся от России самые теплые впечатления (пусть пока некоторые и опасаются поездки на ЧМ-2018). Ну а если верить интернет-юмористам, то все наши гости просто обречены на яркие, незабываемые и, само собой, приятные впечатления. И совершенно неважно, какой именно город их примет – Москва, Питер, Екатеринбург или Пермь.

Досталось и символам ЧМ-2018. С появлением волчонка Забиваки фанаты с грустью вспомнили, что забивать наша сборная умеет не только в ворота соперников, но и на игру в целом. А уж эмблему чемпионата с чем только не сравнивали! Взгляните, там и правда огромный простор для фантазии.

Бывают в футболе огромные разочарования. Те, кто смотрел прошлый чемпионат в Бразилии, помнят, как немцы панцервагеном проехались по бедным хозяевам мундиаля, отгрузив им 7 голов. Но Бразилию рано списывать со счетов, а если ей снова не повезет – свое веское слово могут сказать другие сборные из Латинской и Южной Америки. На этом чемпионате, обещают авторы карикатур, все будет иначе!

Кто бы ни выигрывал или проигрывал – ЧМ-2018 точно будет праздником. В некоторых семьях уже готовятся к тому, что папы, мужья и сыновья (футбол в России все же больше мужское увлечение – хотя лично мы против!) на месяц выпадут из активной жизни. Ведь не зря же известный британский тренер Билл Шенкли сказал как-то: “Некоторые полагают, что футбол — это вопрос жизни и смерти. Я весьма разочарован таким отношением. Могу вас заверить, что он намного важнее этого”.

Автор: Андрей Чегодаев

Фото: AFP