Хватит терпеть жару!

В квартире пекло: отопление еще не выключили, а на улице уже тепло. Если у вас в жилых комнатах температура воздуха поднялась выше 24 градусов тепла – можно смело утверждать: условия в вашей квартире нарушают СанПиН 2.1.2.2645-10. Проще говоря, условия антисанитарные.

Извечный русский вопрос – что делать? Мы не будем обсуждать, что можно придумать в доме в целом – это тема для большой дискуссии. Давайте посмотрим, что вы можете сделать в своей квартире, чтобы избавиться от антисанитарных условий проживания.

Вариант первый: используем утеплитель

Самое легкое – это замотать все утеплителем, например, вспененным полиэтиленом с отражающим покрытием. Просто, проверено… и в корне неверно. Подойдет лишь тем, у кого других вариантов нет совсем.

Вариант второй: доверяем все сантехнику

Правильный вариант — это пригласить сантехников и врезать краны, позволяющие отрегулировать или перекрыть батарею. Это не только избавит ваше жилище от антисанитарии, но и даст возможность быстро все перекрыть, если протечет батарея. Спасете и свой ремонт, и соседский. Но тут есть один, очень большой подводный камень: большинство сантехников к кому я обращался предлагают решать проблему так, как на снимке внизу.

Обрезается труба, далее ставятся шаровые краны, и затем полипропиленовой трубой (белая пластиковая труба после крана) подключается все к батарее. Для сантехников это самый простой и быстрый способ, а для вас – реальная угроза жизни. В чем же опасность? Давайте разберемся по порядку.

Во-первых, любой дом имеет проект инженерных коммуникаций. Любое отклонение от этого проекта является реконструкцией, и должно быть соответственно оформлено. Написано в проекте, что система отопления выполнена с использованием стальных труб – значит, никаких пластиковых труб в системе отопления быть не должно! По закону любую такую переделку можно признать самовольной и обязать вернуть все, как было.

Во-вторых, каждая батарея отопления должна быть заземлена. Когда вы разрываете стояки и батареи отопления куском пластиковой трубы, ни о каком заземлении речи уже идти не может. Электрохимическая коррозия состарит батарею раньше срока, но самое опасное – при попадании фазы на батарею отопления удар тока может лишить человека жизни!

И наконец, любые полипропиленовые трубы просто не предназначены для использования в системах центрального отопления! В сильные морозы теплоснабжающая организация имеет полное право подать теплоноситель температурой 130 градусов! А производители гарантируют стабильную работу максимум при температуре в 90 градусов и давлении в 4 атмосферы. Да и то срок службы труб при таких условиях эксплуатации составляет всего несколько лет! В прошлом году, в результате аварии в тепловом узле, мои батареи отопления нагрелись до 108 градусов. У соседки при таких же обстоятельствах просто расплавились сапоги, оставленные сушиться на батарее!

А теперь представим, что произойдет с полипропиленовой трубой при такой температуре — через несколько лет эксплуатации она просто лопнет, под сильным давлением всю вашу квартиру зальет кипяток. И если вы успеете найти выход из квартиры в клубах пара, можете праздновать второй день рождения. Оно вам надо?

Другая грубая ошибка – это шаровые краны. Я был удивлен, но для многих сантехников оказалось открытием, что шаровые краны на самом деле не предназначены для регулирования температуры батареи. У шаровых кранов всего два положения — “ВКЛ” и “ВЫКЛ” — и всё! Если Вы будете пытаться регулировать температуру батареи шаровым краном, то с высокой долей вероятности шаровый кран выйдет из строя, и просто-напросто перестанет держать. Не верите – спросите у производителей.

Вариант третий: приглашаем сантехника и контролируем каждый шаг

Так как же поступить правильно? Нужно всего лишь соблюдать проект дома. Положены металлические трубы на сварке — приглашайте сварщика и сваривайте трубы. Проверено на личном опыте – разницы по деньгам практически нет! Сварщики полипропиленовых труб берут не намного дешевле, чем сварщики по металлу, а вот стоимость качественных полипропиленовых труб, а особенно фитингов к ним, намного выше аналогичных металлических. Кроме того, если все же металлическая труба прохудится, то в отличие от полипропиленовой она вас предупредит тоненькой струйкой из свища. Полипропиленовая труба же просто лопается и заливает все разом.

Ну а как же регулировать температуру батарей отопления, если надо не перекрыть подачу тепла полностью, и просто чуточку убавить? Для решения этой проблемы существует так называемая регулировочная арматура: вентильные краны (ручное регулирование) и термостатические клапаны (автоматическое регулирование). Стоят они чуть дороже шаровых кранов, но зато позволят вам наслаждаться комфортной температурой в квартире. А если такие приспособления пойдут в массовое использование – то все мы еще и здорово сэкономим на оплате тепла.

Один раз проведите эту несложную процедуру в своей квартире, и вы забудете про сухой воздух, невыносимую жару, станете меньше болеть, а в перспективе, возможно, и сэкономите деньги. А сэкономил — это, считай, заработал.

Автор: Виктор Волчек

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