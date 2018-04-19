Рисуем модные веснушки!

Естественная красота – это модно! Теперь все, что раньше пытались так усердно прятать под плотными слоями тональных средств, принято показывать. Речь, прежде всего, о веснушках. Они объявлены главным трендом 2018 года. Россыпь веснушек придаёт лицу миловидность, делает образ наивным и нежным. Большинство дизайнеров обратились к этому тренду и включили его в свой подиумный макияж.

В общем, веснушки – это мило, здорово и очень модно. Но что делать, если солнышко не одарило вас так щедро? Я предлагаю прибегнуть к маленьким уловкам.

Возьми в руки карандаш!

Многие косметические марки быстро отреагировали на новый тренд и выпустили специальные карандаши. К сожалению, не все они представлены в России. Не расстраивайтесь, скоро дойдет и до нас. Воспользоваться можно, например, карандашом для губ или бровей. Я лично рекомендую взять мягкий, коричнево – рыжий. Нанесение должно быть очень нежным, еле заметным. Помните, чем светлее кожа, тем светлее должен быть и карандаш.

Пара советов: наносите рисунок на переносицу, щеки и немного на лоб. Пятнышки не должны быть одинаковыми – природа не терпит скучного совершенства. Если оттенок получился ярче, чем вы задумывали, похлопайте кончиками пальцев по веснушкам – цвет уйдет. И закрепите макияж пудрой, так карандаш продержится дольше.

Не умеешь рисовать – клей!

Еще один вариант – временные тату. В Интернете я обнаружила огромное количество переводных татуировок! Все они отличаются необычным дизайном и зачастую делаются в коллаборации с российскими и западными художниками. Там же я нашла и веснушки. Они блестящие и яркие – для настоящих див, смелых и неординарных. Отличный вариант на летнюю вечеринку! Такие татуировки держатся 1-2 дня и легко удаляются средством для снятия макияжа. Цена – около четырехсот рублей. Экспериментируй!

Веснушки для смелых

Более радикальный метод – татуаж. Некоторые модницы в погоне за красотой и трендами готовы пойти и на такое. Я рекомендую воздержаться от столь смелых решений, ведь никогда не знаешь, сколько будет жить этот тренд! Зато вполне можно воспользоваться помощью мастеров мехенди – они нарисуют вам веснушки хной. Держится рисунок не более недели, постепенно бледнеет и исчезает совсем. Хной можно нарисовать веснушки и самостоятельно, но добиться естественности без тренировки тяжеловато. Если есть время и силы, дерзайте!

В сети есть море мастер-классов от профессиональных стилистов и блогеров-любителей. Последние чем только не рисуют веснушки, начиная от автозагара и заканчивая йодом. Я предлагаю все-таки не горячиться и ограничиться тремя методами, которые мы перечислили выше: карандаш, переводные тату и хна.

С любовью, МоднаЯ

Фото: files.wordpress.com