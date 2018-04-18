Владимирские вывески: там, где цирк встречается с театром абсурда

Помните, как хлопотал капитан Врунгель насчет правильного имени своей яхты? Да, в итоге все равно получилось не очень, но ведь старался же человек. Вот и во владимирском бизнесе есть люди, которые не щадят ни сил, ни времени, чтобы придумать своей компании имя позвучнее. Посмотришь на вывеску, и подумаешь: лучше бы они старались поменьше.

Бизнес имперских масштабов

Первое и главное правило такого специалиста – плевать, что именно ты продаешь. Главное, чтобы было звучно. Вот и появляются на свет «Дом Мяса» (- За какой дом вы стоите, за Ланнистеров или за Таргариенов? – За Дом Мяса!) или, к примеру, «Империя люстр». Но настоящий шедевр попался в объектив на проспекте Строителей в областном центре (см. снимок). Ритуальный бизнес – сфера, требующая предельной деликатности. Но какая может быть деликатность, если в душе ответственного за нейминг борются за первенство Наполеон и Юлий Цезарь?

Когда тебя забанили в Google

Второй распространенный вариант бессмысленного и беспощадного нейминга – это когда автор названия пленяется красивым словом и не трудится проверить его значение. Китайские триады известны в мире не меньше, чем сицилийская мафия и японские якудза. Назвать так компанию, задача которой охранять порядок и сохранность чужого имущества, было гениальным ходом.

Чай без пива – деньги на ветер

Как быть, если ты очень любишь пиво и жаждешь поделиться с миром этой любовью, а открываешь при этом чайную в Суздале? Очень просто – назови ее именем известнейшего бренда «пенного». Ирландцы, чай (или пиво?), не обеднеют, если в древнем русском городе будет работать заведение под названием «Гиннесс». Бедные туристы, желающие поправить здоровье, после вечера в компании суздальской медовухи! Здесь их ждет горькое разочарование!

Одна Z решает все

Провокация в нейминге вещь иной раз очень даже эффективная. Но все-таки называть свою студию звукозаписи практически один в один с ведущей компанией по производству фильмов для взрослых – это смело до безрассудства. Вся разница – в одной букве Z. И во владимирском сегменте Фейсбука уже обратили на это внимание.

Коварный словесный тетрис

А иногда бывает так, что в названии все вроде бы верно, а все равно получается смешно. Вот есть во Владимирской области поселок Воровского. И школа в нем тоже есть. По отдельности все нормально, а стоило соединить оба слова в одной вывеске, и получилось самое странное в мире учебное заведение. Вывеску сразу же растащили на демотиваторы. А с другой стороны, если уж именно на нашей земле стоит знаменитый Владимирский Централ, то почему не быть и «воровской школе»?

Автор: Андрей Чегодаев

Фото: prizyv.ru, fishki.net