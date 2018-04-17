За яркими впечатлениями идем в «Дом художника»!

Выставки, галереи, мастер-классы для детей и взрослых, ярмарки – все это теперь будет проходить в «Доме художника». Арт-пространство разместилось в здании бывшего хозяйственного корпуса в Центральном городском парке. Попасть сюда может каждый, платить не нужно, а впечатлений вы получите массу.

Открыл «Дом художника» Михаил Блинов – автор известных владимирцам скульптур бронзового мальчишки-хулигана в центре города, памятника земскому доктору и многих других работ.

Сначала Михаил и его отец, художник Андрей Блинов, хотели просто оборудовать здесь мастерскую. В итоге задумка переросла в нечто большее. Хорошенько вложившись в реставрацию старого здания, Михаил создал двухэтажный выставочный зал с отдельной комнатой-мастерской для отца и кабинетом для иконописи мастера Дмитрия Киреева.

Эти стены как будто дышат творчеством и стариной. Аскетичный интерьер, старая лестница, второй свет, много пространства и воздуха. Внутри «Дом художника» чем-то напоминает центр современного искусства «Винзавод» в Москве. Конечно, по размерам наша творческая мастерская в несколько раз меньше столичной. Но, согласитесь, такого во Владимире еще не было.

Сейчас в «Доме художника» можно посмотреть выставку работ живописца Михаила Перебатова. Кстати, организовать здесь свою экспозицию можно совершенно бесплатно. Единственное условие – все работы подлежат отбору. Если вы талантливы и не знаете, где себя показать – это то самое место. Здесь найдут применение любому творческому порыву.

Взглянуть на работы, поболтать с творческими людьми, записаться на мастер-класс и посмотреть на настоящую мастерскую художника можно абсолютно бесплатно. Причем в любое время. «Дом художника» – это не магазин со строгим графиком работы. Искусство не подвластно времени. Поэтому открыто там может быть как в полдень, так и в полночь – все зависит от того, когда муза придет.

Автор: Юлия Митина

Фото: Юлия Митина