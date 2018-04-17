Кошкам вход разрешен!

У бродячих кошек врагов много – собаки, люди, голод, холод и болезни. А еще замурованные «продухи» – так называют переходы между подвалами в фундаментах жилых домов. У любого зоозащитника есть наготове история про то, как кот или кошка, или котята погибли оттого, что не смогли вовремя попасть в подвал или выбраться из него. Похоже, теперь таких случаев станет меньше.

Все дело в том, что Минстрой принял официальное решение, которое обязывает сохранять продухи в домах открытыми. И сделано это именно в интересах животных. Как сообщает информагентство «Интерфакс», чиновники согласились с доводами общественности. На самом деле, достаточно зайти на популярный ресурс петиций Change.org и посмотреть, сколько воззваний посвящены именно этой теме – сразу становится понятно, что вопрос больной не только для кошек, но и для людей.

Порой споры по поводу продухов приобретают криминальную окраску. Сейчас в Москве возбуждено уголовное дело в отношении поэта и зоозащитника Алексея Тихомирова. По его словам, он попытался вскрыть ломом замурованный продух, чтобы спасти нескольких кошек, и столкнулся с сопротивлением пары жильцов. Через несколько дней Алексею было предъявлено обвинение в угрозе убийством – по версии следствия, он с ломом напал на недовольных обитателей дома и нанес им побои. Дело получило большой резонанс, люди, знающие Тихомирова, утверждают, что совершить подобное он просто не мог. Возможно, решение Минстроя сможет косвенно повлиять и на исход этой истории.

Противники кошек в подвалах жалуются на запах, фекалии и прочие неприятные стороны соседства с животными. Но при этом забывают о том, что кошки – естественные враги гораздо более вредных животных, мышей и крыс. До решения Минстроя внимание на эту проблему обратили в Госдуме – комитет по экологии и охране окружающей среды российского парламента увидел прямую связь между увеличением числа грызунов и отсутствием кошек в подвалах.

Впрочем, как заявил зам руководителя Минстроя Андрей Чибис, у собственников жилья останется право закрывать продухи специальной сеткой. Будут ли отверстия в ней достаточными для котов и кошек – вопрос открытый. Во всяком случае, для установки такой сетки потребуется решение собрания собственников.

Автор: Андрей Чегодаев

Фото: givepaw.ru