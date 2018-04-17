5 вещей, которые каждому надо знать о несвертываемости крови

Одно из главных условий – лечиться не тогда, когда кровотечение началось, а системно. Для этого необходимо знать о своей болезни как можно больше. Можно, например, обратиться к сайту Всероссийского общества гемофилии. Среди прочего здесь можно найти самые последние клинические рекомендации по лечению этой болезни. Их приняли в апреле 2018 года на VI Конгрессе гематологов России.

Фото: unitedpatientsgroup.com