16+

5 вещей, которые каждому надо знать о несвертываемости крови

Сегодня – Всемирный день гемофилии

  1. Женщины носят, мужчины болеют

    Да, это так, гемофилия – исключительно мужская болезнь. А вот передается этот наследственный недуг исключительно по женской линии. В России сегодня по официальным данным больны гемофилией около 7,5 тысяч человек. Еще 1950 страдают от болезни Виллебранда, симптомы которой схожи с гемофилией. Во Владимирской области с диагнозом «несвертываемость крови» живет 61 человек, с болезнью Виллебранда – 19.

    Фото: likar.info

  2. Как проявляется гемофилия?

    Большинство больных узнает о своей болезни в результате осложнений. Обильные и частые гематомы, повышенная кровоточивость, сильное кровотечение при прорезывании зубов у младенцев – все это может быть признаком болезни. В зависимости от тяжести болезни, кровотечения могут быть нечастыми, либо возникать даже при минимальных травмах.

    Фото: insects.czechpix.ru

  3. У меня гемофилия, я умру?

    По статистике, без должного лечения больной гемофилией доживает примерно до 30 лет. В прошлом, когда эффективных методов борьбы с коагулопатией (так часто называют несвертываемость крови) не было, больные с тяжелой формой гемофилии становились инвалидами в 90% случаев. Сегодня гемофилию лечат препаратами, повышающими свертываемость крови. Эти инъекции делаются внутривенно, в том числе и на дому, риск заразиться вирусными инфекциями при их приеме отсутствует.

    Фото: diabetsaharny.ru

  4. Знай своего врага

    Одно из главных условий – лечиться не тогда, когда кровотечение началось, а системно. Для этого необходимо знать о своей болезни как можно больше. Можно, например, обратиться к сайту Всероссийского общества гемофилии. Среди прочего здесь можно найти самые последние клинические рекомендации по лечению этой болезни. Их приняли в апреле 2018 года на VI Конгрессе гематологов России.

    Фото: unitedpatientsgroup.com

  5. Не спешите себя хоронить

    Гемофилия сегодня – это не приговор. При должном лечении больной гемофилией может учиться, работать, отдыхать, любить – словом, жить абсолютно полноценной жизнью. Пусть вас вдохновляют примеры велогонщиков Алекса Доуссета и Барри Хорде, которым опасная болезнь не мешает завоевывать медали и побеждать абсолютно здоровых соперников!

    Фото: twitter.com/alexdowsett

    Автор: Андрей Чегодаев
Просмотры:

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Распродажа: 10 вещей, которые стоит купить прямо сейчас

Обзор вещей, которые можно купить во Владимире

Места надо знать

Места надо знать под рекламу!

Грибные места надо знать

Обереги, которые надо беречь

О санации слабых предприятий и о руках, которые растут откуда надо