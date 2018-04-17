5 вещей, которые каждому надо знать о несвертываемости крови

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Женщины носят, мужчины болеют
Да, это так, гемофилия – исключительно мужская болезнь. А вот передается этот наследственный недуг исключительно по женской линии. В России сегодня по официальным данным больны гемофилией около 7,5 тысяч человек. Еще 1950 страдают от болезни Виллебранда, симптомы которой схожи с гемофилией. Во Владимирской области с диагнозом «несвертываемость крови» живет 61 человек, с болезнью Виллебранда – 19.
Фото: likar.info
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Как проявляется гемофилия?
Большинство больных узнает о своей болезни в результате осложнений. Обильные и частые гематомы, повышенная кровоточивость, сильное кровотечение при прорезывании зубов у младенцев – все это может быть признаком болезни. В зависимости от тяжести болезни, кровотечения могут быть нечастыми, либо возникать даже при минимальных травмах.
Фото: insects.czechpix.ru
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У меня гемофилия, я умру?
По статистике, без должного лечения больной гемофилией доживает примерно до 30 лет. В прошлом, когда эффективных методов борьбы с коагулопатией (так часто называют несвертываемость крови) не было, больные с тяжелой формой гемофилии становились инвалидами в 90% случаев. Сегодня гемофилию лечат препаратами, повышающими свертываемость крови. Эти инъекции делаются внутривенно, в том числе и на дому, риск заразиться вирусными инфекциями при их приеме отсутствует.
Фото: diabetsaharny.ru
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Знай своего врага
Одно из главных условий – лечиться не тогда, когда кровотечение началось, а системно. Для этого необходимо знать о своей болезни как можно больше. Можно, например, обратиться к сайту Всероссийского общества гемофилии. Среди прочего здесь можно найти самые последние клинические рекомендации по лечению этой болезни. Их приняли в апреле 2018 года на VI Конгрессе гематологов России.
Фото: unitedpatientsgroup.com
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Не спешите себя хоронить
Гемофилия сегодня – это не приговор. При должном лечении больной гемофилией может учиться, работать, отдыхать, любить – словом, жить абсолютно полноценной жизнью. Пусть вас вдохновляют примеры велогонщиков Алекса Доуссета и Барри Хорде, которым опасная болезнь не мешает завоевывать медали и побеждать абсолютно здоровых соперников!
Фото: twitter.com/alexdowsett
Автор: Андрей Чегодаев
5 вещей, которые каждому надо знать о несвертываемости крови
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