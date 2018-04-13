В усадьбе Танеевых пройдёт выставка уникальных вышивок минувших веков. В старину, когда не было ни телевизоров, ни компьютеров, ни сотовых, ни даже обычных телефонов, барышни и замужние дамы в «дворянских гнездах» долгими вечерами занимались вышивкой. Особенно популярно это занятие было в XVIII – первой половине XIX веков. Рукодельницы вышивали цветными обычными и шелковыми нитями, а также бисером работы самых разнообразных жанров: пейзажи, картины на исторические и духовные темы, портреты, цветочные и иные орнаменты. Всё это можно будет увидеть на выставке в усадьбе села Маринино Ковровского района.

Основой необычного вернисажа станут раритеты частных собраний из Москвы и столичного региона. Открытие выставки состоится во второй половине мая. Сейчас сотрудники музея подбирают экспонаты и готовят цветной буклет к презентации. Помимо собственно вышивок предполагается демонстрация подлинных портретов рукодельниц – обитательниц русских дворянских усадеб, а также уникальных столиков для рукоделия и инструментов для мастериц (ножниц, крючков, спиц, игл и прочего), в том числе целые наборы и отдельные предметы, выполненные русскими и зарубежными ювелирами и… оружейниками.

Да-да, именно оружейниками! Производством инструментов для женского рукоделия со второй половины XVIII столетия занимался Тульский оружейный завод. Известный литератор Василий Левшин 215 лет назад писал следующее: «Кроме ружей, разного рода пистолетов, шпаг, сабель, тесаков, ножей, ножниц, почти в одной только Туле для всей России заготавливают для женских рукоделий разные орудия».

Отдавая искусству рукоделия значительное время, представительницы прекрасного пола из элиты тогдашнего общества достигали значительных профессиональных и творческих высот. Зачастую их вышивки представляют собой настоящие шедевры, маленькие (а иногда и не очень) картины или даже миниатюры, которые можно рассматривать поистине бесконечно, восхищаясь филигранной точностью деталей и мастерству композиции.

Работы мастериц зачастую несли сложную символическую нагрузку, смысл которой для наших современников, во всяком случае, для массового зрителя, почти потерян. Например, в обычных на первый взгляд цветочных венках или узорах название каждого цветка обозначало букву (первую в его названии), благодаря чему композиция являлась прозрачно зашифрованным словом (например, именем любимого) или даже целым посланием.

Как правило, эти названия имелись в виду не на русском, а на иностранном языке – французском, английском или немецком. Ныне разобрать такое рукодельное творчество (своего рода квест прошлого) способен лишь тот, кто прекрасно ориентируется в ботанике и не менее свободно владеет использовавшимся для зашифровки иностранным языком. А таких эрудитов-полиглотов очень немного.

Немало вышивок посвящалось сюжетам из Ветхого и Нового Завета. И здесь использование символов позволяло создавать послания и чуть ли не целые проповеди в духе библейских и евангельских текстов. Например, вышитые три кроваво-красные гвоздики напоминали о крестных ранах Христа, изображения музыкальных инструментов символизировали прославление Творца, кувшин и гроздья винограда – земное и небесное изобилие, а сюжеты с пчелами, способными больно жалить, напоминали о необходимости претерпеть лишения и боль во славу Божию.

Популярны были композиции на фольклорные темы, геральдические импровизации, использование различные мифологические сюжеты, причем не только античные. Зачастую работы вышивальщиц, получивших неплохое образование и знакомых с отечественной и зарубежной историей и литературой, представляют собой синтез культур различных стран и времен.

К примеру, одни только геральдические символы требовали от мастериц знания тонкостей изображения гербов и различных атрибутов. Вот, скажем, кто сегодня знает, что такое керикион или кадуцей? Между тем это стилизованное изображение жезла Меркурия с двумя переплетенными змеями было весьма популярно и использовалось достаточно часто, символизируя стремление к миру и духовное возрождение – то, что для нас более чем актуально сейчас.

Николай Фролов

Фото автора и supersadovnik.ru