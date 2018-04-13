Пять вариантов расслабиться в выходной день

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Рисуй с котиками
“Творческая КОТОвасия”
Антикафе «КОТангенс» приглашает на необычную арт-медитацию. Это отличный способ отдохнуть от навязчивых мыслей, выплеснуть накопившиеся эмоции и просто повеселиться на листе бумаги. А яркие краски и милые котики помогут нам в этом!
Навыки рисования не требуются, все материалы предоставляются. Необходима предварительная запись.
Антикафе «КОТангенс»: ул. Гагарина, 10
14 апреля в 16.00
Запись по телефону: +7-962-091-15-55
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Загляни внутрь себя
Спектакль «Исповедь»
По мотивам произведений Стивенсона “Удивительная история доктора Джекила и мистера Хайда” и “Фауста” Гете. Необычное соединение драматургического материала писателей, интересная режиссерская концепция, яркие актерские работы, сложная мистическая атмосфера действа — вот что ждет зрителя, пришедшего на премьеру. Каждый присутствующий сможет услышать и увидеть свою «Исповедь».
Театр-студия «Новая сцена»: ул. Горького, 69
14 апреля в 19.00
Цена билета – 200 руб.
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Вернись в детство
«Тимур и команда» (Беларусь, 2014)
Десятилетний Тимур на время летних каникул приезжает в деревню к дедушке Корнею. Обследуя окрестности, в сарае он находит книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Прочитав повесть, мальчик решает создать свою команду для помощи тем, кто в этом нуждается…
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
14, 15 апреля в 13.30
Вход свободный
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Освой восточные практики
День открытых дверей центра «МанМад»
Всех желающих приглашают продегустировать хороший китайский чай, позаниматься йогой под живую инструментальную музыку, погрузиться в медитацию под поющие чаши, потанцевать и многое другое.
Для гостей выступит музыкальная группа «Другая Музыка» из города Нирваново. Это совместное творчество трёх талантливых музыкантов: Сергея Зотова (сантур, гитара), Алексей Закатов (хэндпан, перкуссия), Иван Сидоров (кахон, перкуссия). Абсолютно разные люди, объединенные одним: стремлением перенести во внешний мир то, что спрятано глубоко внутри – Любовь. И делают они это с помощью музыки, делясь со зрителем всей той гаммой чувств, которую выражают с помощью своих необычных инструментов.
Центр развития и здоровья «МанМад»: ул. Дворянская, 27а, корпус 7, офис 22
15 апреля с 12.30 до 21.00
Вход свободный
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Насладись красотой
«Великие женщины святой Руси»
Это часть уникальной коллекции женского платья, созданной владимирским дизайнером Татьяной Фадеевой. Исторические костюмы ручной работы обладают высокими художественными достоинствами. Они выполнены по описаниям и эскизам ушедших эпох из натуральных тканей, расшиты золотыми, серебряными и шелковыми нитями, украшены жемчугом, бисером, натуральными и искусственными камнями, а также мехом. Все они передают неповторимость и роскошь, изящество и прелесть образов великих женщин святой Руси.
Владимирская областная научная библиотека: ул. Дзержинского, д. 3
Выставка работает до 18 апреля
Время работы: пн-чт с 10.00 до 20.00, сб, вс с 10.00 до 18.00.
Вход свободный
Автор: Татьяна Лысова
Пять вариантов расслабиться в выходной день
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