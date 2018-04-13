Пять вариантов расслабиться в выходной день

День открытых дверей центра «МанМад»

Всех желающих приглашают продегустировать хороший китайский чай, позаниматься йогой под живую инструментальную музыку, погрузиться в медитацию под поющие чаши, потанцевать и многое другое.

Для гостей выступит музыкальная группа «Другая Музыка» из города Нирваново. Это совместное творчество трёх талантливых музыкантов: Сергея Зотова (сантур, гитара), Алексей Закатов (хэндпан, перкуссия), Иван Сидоров (кахон, перкуссия). Абсолютно разные люди, объединенные одним: стремлением перенести во внешний мир то, что спрятано глубоко внутри – Любовь. И делают они это с помощью музыки, делясь со зрителем всей той гаммой чувств, которую выражают с помощью своих необычных инструментов.

Центр развития и здоровья «МанМад»: ул. Дворянская, 27а, корпус 7, офис 22

15 апреля с 12.30 до 21.00

Вход свободный