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Пять вариантов расслабиться в выходной день

Впадаем в детство и рисуем с котиками

  1. Рисуй с котиками

    “Творческая КОТОвасия”

    Антикафе «КОТангенс» приглашает на необычную арт-медитацию. Это отличный способ отдохнуть от навязчивых мыслей, выплеснуть накопившиеся эмоции и просто повеселиться на листе бумаги. А яркие краски и милые котики помогут нам в этом!

    Навыки рисования не требуются, все материалы предоставляются. Необходима предварительная запись.

    Антикафе «КОТангенс»:  ул. Гагарина, 10

    14 апреля в 16.00

    Запись по телефону: +7-962-091-15-55

     

  2. Загляни внутрь себя

    Спектакль «Исповедь»

    По мотивам произведений Стивенсона “Удивительная история доктора Джекила и мистера Хайда” и “Фауста” Гете. Необычное соединение драматургического материала писателей, интересная режиссерская концепция, яркие актерские работы, сложная мистическая атмосфера действа — вот что ждет зрителя, пришедшего на премьеру. Каждый присутствующий сможет услышать и увидеть свою «Исповедь».

    Театр-студия «Новая сцена»:  ул. Горького, 69

    14 апреля в 19.00

    Цена билета – 200 руб.

  3. Вернись в детство

    «Тимур и команда» (Беларусь, 2014)

    Десятилетний Тимур на время летних каникул приезжает в деревню к дедушке Корнею. Обследуя окрестности, в сарае он находит книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Прочитав повесть, мальчик решает создать свою команду для помощи тем, кто в этом нуждается…

    Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    14, 15 апреля в 13.30

    Вход свободный

  4. Освой восточные практики

    День открытых дверей центра «МанМад»

    Всех желающих приглашают продегустировать хороший китайский чай, позаниматься йогой под живую инструментальную музыку, погрузиться в медитацию под поющие чаши, потанцевать и многое другое.

    Для гостей выступит музыкальная группа «Другая Музыка» из города Нирваново. Это совместное творчество трёх талантливых музыкантов: Сергея Зотова (сантур, гитара), Алексей Закатов (хэндпан, перкуссия), Иван Сидоров (кахон, перкуссия). Абсолютно разные люди, объединенные одним: стремлением перенести во внешний мир то, что спрятано глубоко внутри – Любовь. И делают они это с помощью музыки, делясь со зрителем всей той гаммой чувств, которую выражают с помощью своих необычных инструментов.

    Центр развития и здоровья «МанМад»: ул. Дворянская, 27а, корпус 7, офис 22

    15 апреля с  12.30 до 21.00

    Вход свободный

  5. Насладись красотой

    «Великие женщины святой Руси»

    Это часть уникальной коллекции женского платья, созданной владимирским дизайнером Татьяной Фадеевой. Исторические костюмы ручной работы обладают высокими художественными достоинствами. Они выполнены по описаниям и эскизам ушедших эпох из натуральных тканей, расшиты золотыми, серебряными и шелковыми нитями, украшены жемчугом, бисером, натуральными и искусственными камнями, а также мехом. Все они передают неповторимость и роскошь, изящество и прелесть образов великих женщин святой Руси.

    Владимирская областная научная библиотека: ул. Дзержинского, д. 3

    Выставка работает до 18 апреля

    Время работы: пн-чт с 10.00 до 20.00, сб, вс с 10.00 до 18.00.

    Вход свободный

    Автор: Татьяна Лысова
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