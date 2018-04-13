Кого напугала пятница, 13-е

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Страшные грани мистического дня
Пятница, 13-е. Кто-то откладывает важные дела. Кто-то не выходит из-дома. Кто-то, выйдя, передвигается по городу с опаской. Мистическое сочетание дня и «несчастливого числа». Когда, якобы, происходят неприятные и страшные вещи. Как относятся владимирцы к этому дню?
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Евгений Федькин, свадебный ведущий
Мифическое число из зарубежных телесериалов. По мне, это выдумка правительства США, для того что бы русские в этот день сидели дома, пока те захватывают наши земли! А если честно, то я не сторонник суеверий и примет. Сегодня, например, веду свадьбу у классных ребят и мы даже об этом не думали. Обычный день!
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Виктория Аверьянова, модель
Я нормально отношусь к этому дню и совсем его не боюсь. Наоборот, забавляет некая мистичность и волнение. Но, как поступила бы любая девушка, если сегодня что-то случится нехорошее, я обязательно всё свалю на пятницу 13-е.
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Андрей Бахвалов, сноубордист
Пятница 13-е? День как день, ничего особенного. Спортсмены, вообще, люди суеверные. Кто-то не бреется перед матчем, кто-то обзаводится счастливым амулетом и так далее. Я рассчитываю на свои силы, а уж приметы – дело десятое.
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Что плохого случилось в этот день
- Одно из самых ужасных стихийных бедствий произошло именно пятницу 13-го. В Бангладеше из-за тропического Циклона Бхола погибло 500 000 человек.
- Последнее убийство Джека Потрошителя пришлось на пятницу 13-го 1981 года. Он убил проститутку Фрэнсис Коул.
- В пятницу 13-го международная экономика теряет около 900 миллионов долларов из-за многочисленных отказов клиентов от перелетов.
- В мире существует болезнь параскаведекатриафобия. Этот термин означает страх перед пятницей 13-го.
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Немного истории
Официальная и самая распространенная версия возникновения страха перед пятницей, 13-го связана с орденом тамплиеров. 13 октября 1307 года в пятницу во Франции Филипп IV арестовал членов ордена. Позже многие из них подверглись пыткам и были казнены.
Автор: Юлия Митина
Кого напугала пятница, 13-е
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