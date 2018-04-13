Кого напугала пятница, 13-е

Мифическое число из зарубежных телесериалов. По мне, это выдумка правительства США, для того что бы русские в этот день сидели дома, пока те захватывают наши земли! А если честно, то я не сторонник суеверий и примет. Сегодня, например, веду свадьбу у классных ребят и мы даже об этом не думали. Обычный день!