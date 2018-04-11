Испытай на себе: тренировка на улице

За окном давно плюсовая температура, а это значит, что пришло время уличных тренировок. Я, как и многие, предпочитаю заниматься на свежем воздухе. И сейчас вам на своем примере покажу, что тренировка, например, в парке эффективна не меньше, чем занятия в зале.

Наталья Андриянова, тренер клуба «Прайд Фитнес»:

«Отличия тренировок в зале от уличных минимальны. Мышцы, как правило, работают одни и те же. Нужно только помнить, что заниматься на тротуарах вдоль дорог не эффективно. Асфальт нагревается и испускает вредные испарения, ситуацию ухудшают и выхлопы проезжающих машин.

Для тренировки на улице отлично подойдет тропинка в парке или стадион со специальным покрытием.

Преимущества занятий на улице: нет толпы народа, как в зале. Нет никаких отвлекающих факторов, типа телевизора или мобильного телефона. Можно насладиться свежим воздухом и самой тренировкой.

Предлагаю начать с простой круговой тренировки на полчаса, которая поможет вам держать себя в тонусе».

Один круг состоит из пяти простых упражнений. Желательно сделать шесть таких повторений. Будьте внимательны – всегда наблюдайте за своим самочувствием. Если вам тяжело, уменьшайте количество кругов и снижайте темп. Если же чувствуете избыток сил – смело наращивайте скорость или количество кругов!»

Приседания – 30 раз

Главное упражнение для девушек – приседания. Без них мы никуда. Ставим ноги на ширину плеч и делаем глубокий присед. Так, чтобы колени не выходили за носки, как будто садимся на несуществующий стул. Спина прямая. Если вы выполняете упражнение правильно, то при подъеме вы должны чувствовать напряженные ягодичные мышцы.

Отжимания – 15 раз

Спина, ноги, попа – все должно быть на одной линии, ни выше, ни ниже. Руки выставляем на уровень груди. И поехали!

Не переживайте, мы не качаем тем самым мышцы и они не вырастут как у бодибилдеров. Мы просто держим их в тонусе. Обычно руки у девушек слабые, поэтому количество повторений этого упражнения выставляйте сами, по самочувствию.

Пресс – 20 раз

Земля еще слишком холодная для того, чтобы ложиться на нее без коврика. Поэтому есть прекрасная замена горизонтальному прессу. Делаем мах вперед левой ногой, правой рукой тянемся к ноге. В идеале рука и нога должны соприкоснуться в полете. Потом повторяем то же самое с правой ногой и левой рукой. Можете немного сутулиться. Главное, чтобы вы чувствовали как напрягается пресс. А если во дворе есть турник, то можете воспользоваться им.

Сгибания рук – 15 раз

Чтобы наши руки не смотрелись как сосиски, мы можем сделать им небольшой красивый рельеф. Для этого возьмите 2 маленькие бутылки с водой в каждую руку. Исходное положение: руки опущены вниз. Конечное положение – руки согнуты в локте. Базовое упражнение, которое позволит держать руки в форме.

Бег – 300 метров

Заканчиваем цикл упражнений спокойным бегом на 300 метров.

Теперь небольшая передышка, и еще шесть таких кругов. Помните, главное – не воспринимать занятия спортом как повинность. Они принесут вам пользу только тогда, когда вы будете получать от них удовольствие!

Автор: Юлия Митина

Фото: Дмитрий Киреев