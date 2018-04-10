Владимирский дворянин отказался от царства

В 1920-е годы смотрителем военного кладбища в святом городе Иерусалиме служил сухощавый брюнет средних лет с орлиным носом и отменной выправкой, выдававшей в нем бывшего офицера. Он прекрасно говорил на нескольких языках, в том числе на английском, немецком, французском, русском и грузинском. Получавший скромное жалованье и живший просто, даже почти бедно, кладбищенский смотритель отличался изяществом манер и благородством. И соседи по кварталу даже не слишком удивились, когда к домику смотрителя вдруг зачастили большие автомобили с важными генералами и солидными господами в штатском. А вот когда иерусалимцы узнали, что рядом с ними живет без пяти минут царь, то эта новость все-таки произвела сенсацию. Претендентом на престол оказался светлейший князь Михаил Николаевич Грузинский, сын владимирского губернского предводителя дворянства, чье детство и юность прошли во Владимирском крае.

Князь Грузинский

Волею судеб внук последнего царя Грузии Георгия XII Николай Ильич, носивший в России фамилию и титул светлейшего князя Грузинского, в 1870-е годы обосновался в Судогодском уезде Владимирской губернии, получив богатое приданое за своей супругой фрейлиной Марией Михайловной Катениной. Ее отец генерал-майор Михаил Андреевич Катенин во время Крымской войны командовал Владимирским ополчением. Катениным принадлежало имение Михайловское неподалеку от погоста Спас-Купалищи. Зять генерала светлейший князь Грузинский выстроил там дворец в английском стиле, который до возведения замка Храповицкого в Муромцево был едва ли не самым любопытным усадебным домом во Владимирской губернии.

Царский внук Николай Ильич Грузинский входил в число высшей аристократии Российской Империи. После окончания Пажеского корпуса он служил в элитном Кавалергардском полку и был назначен адъютантом командующего Императорской Главной квартирой графа Александра Адлерберга – личного друга Александра II. В качестве приближенного столь влиятельного лица светлейший князь Грузинский «вырос» до гвардии полковника, участвовал в русско-турецкой войне и получил в общей сложности три российских и три иностранных ордена – прусский, австрийский и румынский.

Еще в 1868 году в 24-летнем возрасте Николай Грузинский женился на Марии Катениной, став владимирским помещиком. В 1877 году светлейший князь и лейб-гвардии полковник оставил военную службу, получив равный генеральскому чин действительного статского советника и придворное звание егермейстера. Поселившись в отстроенном им Михайловском, внук грузинского царя занял первенствующее положение среди владимирского дворянства. Вначале он был избран мировым судьей, потом – судогодским предводителем, а в 1885 году занял пост владимирского губернского предводителя дворянства, который с 1888-го совмещал с престижной должностью почетного попечителя Владимирской губернской гимназии. За служение на общественных должностях во Владимирском крае светлейший князь Грузинский был награжден орденами св. Владимира III степени и св. Станислава I степени.

В 1896 году император Николай II назначил своего тезку виленским вицегубернатором, а потом и губернатором. С начала 1900-х гг. и до своей кончины в 1916 году Николай Ильич Грузинский являлся попечителем Петербургской глазной лечебницы и членом Опекунского совета учреждений императрицы Марии.

Патриот России

От брака с Катениной потомок грузинских царей имел двух сыновей. Но его первенец, названный в честь деда-царевича Ильей, скончался в 1879 году, не дожив до пятилетия, и был погребен в погосте Спас-Купалищи. Поэтому единственным наследником светлейшего князя Грузинского и носителем титула стал второй сын Михаил, родившийся в ноябре 1886 года.

Светлейший князь Михаил Николаевич Грузинский в молодости вел рассеянную жизнь состоятельного аристократа. В отличие от отца и деда склонности к военной службе не чувствовал, но и университет в России выбрать не смог. В итоге окончил полный университетский курс в парижской Сорбонне. Длительное время нигде не служил, пока отец не устроил его чиновником особых поручений минского губернатора, которым Его Светлость не столько работал, сколько числился. Позже царский правнук был зачислен в число чиновников МИДа. За громкий титул и генеральский чин отца Николай II пожаловал Михаила Грузинского камер-юнкером.

Однако когда в 1914 году грянула Первая мировая война, великосветский жуир неожиданно для многих знакомых отправился добровольцем на фронт, хотя мог бы спокойно отсидеться в тылу. Прекрасный наездник, Михаил Грузинский поступил в Ингушский конный полк, в котором поначалу был вахмистром, а потом получил офицерский чин и занимал должность полкового адъютанта. Ингушский конный полк воевал в Карпатах на границе с Австро-Венгрией. Свою первую боевую награду – Георгиевский крест Михаил получил за отвагу в бою за село Рыбне в декабре 1914-го. В представлении на крест говорилось: «Под сильным огнем противника доставил важное донесение и восстановил утраченную связь». Потом были другие бои и награды. Всего до 1917 года светлейший князь получил пять боевых орденов.

Сослуживец Михаила Николаевича ротмистр Ингушского конного полка Анатолий Львович Марков, уже после окончания Гражданской войны, находясь в эмиграции в Египте, так писал о нем: «Как и большинство грузинских аристократов, он был глубоко предан России и считал себя русским не меньше Иванова или Петрова».

Предателем не стал

Светлейший князь и офицер Михаил Грузинский власть большевиков, что было вполне ожидаемо, не принял, но и от активного участия в братоубийственной Гражданской войне устранился. Эмигрировав, он обосновался в Палестине, которую мог считать родиной своих предков. Ряд историков ведут грузинскую царскую династию Багратионов от библейского царя Израиля Давида, правившего как раз в Иерусалиме.

Власть в Палестине тогда принадлежала англичанам. Они традиционно проявляли большой интерес к богатому нефтью и стратегически выгодно расположенному Закавказью. Во время Гражданской войны в России в 1918-1920 гг. они держали там несколько дивизий, но после победы Красной Армии вынуждены были убраться несолоно хлебавши. Но планов по отторжению закавказских республик от СССР британский Форин-офис не оставил. Узнав, что в подконтрольной Палестине в качестве эмигранта живет прямой правнук по мужской линии последнего царя Грузии, английские чиновники и военные сделали Михаилу Николаевичу предложение, от которого он, по их представлениям, не мог отказаться. Ему предложили стать грузинским царем!

В качестве монарха царь Грузии Михаил II (Михаил I правил в начале XIV столетия) должен был призвать на помощь эмигрантов-белогвардейцев из числа кавказцев и, разумеется, англичан. Это дало бы повод организовать новый военный поход в Грузию на «законных» основаниях, восстанавливая Грузинское царство, захваченное Россией еще при Павле I. Неизвестно, во что бы вылился подобный план (к примеру, королевской Румынии тогда удалось оккупировать и удерживать до конца 1930-х гг. бывшую российскую Бессарабию), но Михаил Грузинский воцариться на иноземных штыках категорически отказался. Без царя из династии Багратионов вся эта военная авантюра теряла всякий смысл и поэтому не состоялась.

Правнук грузинского царя и сын владимирского губернского предводителя окончил век смотрителем Иерусалимского кладбища, где по большей части хоронили английских солдат. Точный год кончины светлейшего князя и нашего земляка неизвестен. Но точно известно, что предателем как своей исторической родины, так и родины по рождению, Михаил Грузинский не стал.

Николай Фролов