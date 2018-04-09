ВАЛЛ-И и Ева заглянут во Владимир

Больше полусотни роботов со всего мира увидят владимирцы на выставке, которая откроется в начале мая. Среди киборгов будут знаменитые ВАЛЛ-И и Ева из мультфильма студии «Pixar», японские робо-собачки AIBO, герои «Звездных войн» R2D2 и BB8. Российские разработки представлены роботами-гуманоидами ростом с человека. Среди них девушка-робот KIKI, Promobot Вася, R.Bot Валера и Мультибот Вова. Есть ещё Promobot V.3 Ваня – робот последнего поколения с человеческими эмоциями и движениями.

Как заверяют организаторы, в «Городе роботов» – так называется выставка – с каждым экспонатом можно дружить, болтать, играть и тестировать. Если среди живых существ мир во всём мире – штука пока неосуществимая, то машины вполне интернациональны: на одной площадке будут роботы из России, США, Канады, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Франции, Испании, Китая. Экспозицию дополнят восемь зон виртуальной реальности от Sony, HTC, Oculus, Epson, Microsoft, Samsung.

А вот в роли гидов, проводящих экскурсии по «Городу роботов», всё же выступят люди. Человек человека всегда поймёт – если захочет. Зато артистами театра, дающего представления с интервалом в полтора часа, будут роботы, причём танцующие. Обещают ещё Шоу молний катушки Тесла – что ж, посмотрим. Греет душу то, что на выставке будут представлены технические достижения владимирских вузов и школ робототехники. Родные вы наши!

Выставка разместится на площадке в ТЦ «КрейсеR». Откроется 3 мая, а закроется 27-го. Дальше – “Цирк уехал, а роботы остались”. Шутим, конечно.

Матвей Кузьмин