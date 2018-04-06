Ждут нас истории странные, таинственные и фантастические

«Сектор 17»

Валерий Пузанов, председатель исполкома клуба болельщиков ФК «Торпедо», приглашает посетить фан-сектор. Речь пойдет о провинциальном футболе глазами самых преданных ценителей жанра – болельщиков. У фанатского движения во Владимире славная история (более 30 лет!). Её-то мы и попробуем изучить.

Экскурсию можно логично продолжить, посмотрев домашнюю игру владимирского футбольного клуба “Торпедо”. Она начнется в 15.00. Торпедовцы сыграют с командой «Луки-Энергия» из Великих Лук.

Запись и подробная информация в официальной группе “ВКонтакте“.

7 апреля в 14.00

Вход свободный