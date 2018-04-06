Ждут нас истории странные, таинственные и фантастические

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Тайны владимирского футбола
«Сектор 17»
Валерий Пузанов, председатель исполкома клуба болельщиков ФК «Торпедо», приглашает посетить фан-сектор. Речь пойдет о провинциальном футболе глазами самых преданных ценителей жанра – болельщиков. У фанатского движения во Владимире славная история (более 30 лет!). Её-то мы и попробуем изучить.
Экскурсию можно логично продолжить, посмотрев домашнюю игру владимирского футбольного клуба “Торпедо”. Она начнется в 15.00. Торпедовцы сыграют с командой «Луки-Энергия» из Великих Лук.
Запись и подробная информация в официальной группе “ВКонтакте“.
7 апреля в 14.00
Вход свободный
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В космос по телефону
«отQRытия»
Уникальная цифровая интерактивная выставка «отQRытия» открылась во Владимирском планетарии. На ней в виде QR-кодов представлены достижения российской космонавтики. Чтобы ознакомиться с «экспонатами», надо просто считать QR-код при помощи телефона или планшета. Это инновационное мероприятие будет интересно продвинутой молодёжи, увлекающейся космической тематикой. Выставка работает до 30 апреля.
Владимирский планетарий: ул. Большая Московская, 66а
Время работы: пн – пт с 9.00 до 17.15, сб с 11.00 до 14.00
Вход свободный
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Умиротворяющая сказка
«Фантастическая любовь и где ее найти» (Великобритания, США, 2016)
Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным образом? Как полет бабочки может вызвать где-то мощный ураган, так и странные поступки тихой и одинокой девушки Беллы, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
7, 8 апреля в 18.30
Вход свободный
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Странная история в двух действиях
Спектакль «Аварийный выход»
Артисты театра «Фавор» представляют вниманию зрителей философскую притчу, поставленную талантливым актером и режиссером Юрием Круценко.
Где-то на границе миров находится очень старое кафе. В один прекрасный день каждый из нас окажется клиентом этого скромного заведения с неброской вывеской. Но к тому, что ждет нас за его дверями, лучше приготовиться сейчас.
Областной Дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
8 апреля в 18.30.
Цена билетов – 500 руб.
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Тотемная мощь через край сцены
Сольный концерт Сергея Дмитриева
Это не только френтмен групп «Берлога» и «Аптагай». Это ещё и взрыв всех ваших томившихся в буднях эмоций. Это танк, который прицельно бьёт бронебойным в сердце. Это тот, кто не оставит шансов остаться равнодушным. Сильный голос, сильные тексты, сумасшедшая подача!
Творчество этого автора – драйв. Это песни-ощущения. Если непогода, то ливень! Если ясно, то солнечная нега! Тексты поэтичны, а голос подобен стреле, выпущенной уверенным и сильным стрелком.
Творческая студия «Линия»: ул. Студеная Гора, 44а
8 апреля в 18.00
Вход – шляпный сбор
Автор: Татьяна Лысова
Ждут нас истории странные, таинственные и фантастические
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