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Прийти по-английски

Как заработать на знании иностранного

Евгении Бурниной снятся сны на русском и английских языках. Она свободно читает Шекспира в оригинале. Слышит настоящие, а не дублированные голоса голливудских актёров. И давно рассказала своему британскому другу о любимом городе на понятном для него языке.

Выучить английский Женя решила в 7-ом классе, когда в музыкальную школу, где она занималась, приехали иностранцы. Девочка не смогла с ними поговорить, расстроилась, и по дороге домой дала себе слово – овладеть иностранным. С тех пор она не только освоила язык сама, но и обучила ему сотню человек. У Евгении своя языковая школа: каждый день к ней приходят дети и взрослые. Сколько можно заработать «по-английски», узнаете из нового выпуска «Кофе ТВ».

Автор: Полина Тарбеева

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