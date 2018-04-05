Паскаль меняет окраску

Кошки и собаки в качестве домашних питомцев – обычное дело в наших квартирах. А вот у Николая дома живет хамелеон – вполне себе «мимимишный» и добрый зверек. Его, конечно, по шёрстке не погладишь за неимением оной. Но наблюдать за ним – одно удовольствие.

– Как столь экзотический для Владимира зверь появился у вас дома?

– Мы всегда мечтали завести кого-то экзотического. Не кошку, не собаку – ящерицу. Когда увидели хамелеона, сразу решили купить! И вот он у нас, знакомьтесь: зовут Паскаль, ему один год.

– А чем он вам понравился?

– Это же уникальное животное! За его изменениями очень интересно наблюдать. Особенно детям. Считается, что хамелеон меняет цвет в целях маскировки. Но такие метаморфозы зависят от многих факторов: времени суток, температуры, здоровья, эмоций. В брачный период самцы способны менять цвет почти мгновенно. Поначалу это просто поражает! Сейчас мы уже привыкли.

– Наверное, содержать такого питомца сложновато…

– Да, не скрою. Паскаль ест только живой корм. В этом одна из главных трудностей. Не каждый решится держать дома контейнер со сверчками или кузнечиками. Но, поверьте, за процессом питания смотреть очень увлекательно! Моя дочка каждый раз с огромным интересом смотрит, как он заглатывает пищу. Паскаль хватает добычу языком, выстреливающим на большое расстояние.

– А если вдруг Паскаль заболеет – где лечить?

– Это тоже серьёзная проблема. Хамелеонов владимирские ветклиники не принимают. Если что – надо ехать в Москву или Нижний Новгород.

– Хамелеоны всё же обитают в теплых краях. А у нас по полгода холода. Он от этого не страдает?

– Он в квартире, в террариуме, там всегда поддерживается нужная температура. Иногда он и погулять не прочь. Чаще всего сам подходит к стеклу и просится наружу. Тогда я открываю террариум, подставляю руку, и Паскаль переползает, устраиваясь на моём плече. Мы можем с ним так ходить по дому, смотреть телевизор. В солнечные дни он любит погреть пузико на занавеске. А когда приходят в гости, с удовольствием посидит на ручках и у них. Вообще, характер у Паскаля спокойный. Разве что, когда не вовремя потревожишь, будет сердиться.

– Если не секрет – сколько стоят хамелеоны? И затратно ли их содержать?

– В среднем покупка хамелеона может обойтись в сумму от двух до пяти тысяч рублей. Дороже станет обустройство жилья для него – около 15 000 рублей. Туда входит террариум, внутреннее наполнение, возможно, вентиляция. В дальнейшем траты идут на корм, а это примерно 300-500 рублей в месяц.

Хамелеон не очень требователен в уходе, но, как и любому питомцу, ему нужны внимание, уход, еда и чистота. И эта ящерица – очень интересная альтернатива привычным домашним питомцам.

Юлия Митина