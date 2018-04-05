Бьюти-набор для идеального селфи

Селфи! Их делают все, даже те, кто стесняется признаться в этом. В селфи есть и свои тренды. Например, сейчас в Европе считается хорошим тоном использовать самые легкие фильтры, а лучше обходиться совсем без них. Эта тенденция уже дошла и до Владимира. Хорошо выглядеть на селфи без сильной обработки фото поможет правильный мейкап. Итак, соберем косметичку для идеального селфи. Этот вариант макияжа – базовый нюд. Отлично смотрится при дневном освещении.

Маска

Первое и самое важное правило – чистая, ровная кожа! На крупном плане заметны все несовершенства. Чтобы косметика легла ровно, советую сначала сделать экспресс-маску. Она приводит кожу в идеальное состояние всего за несколько минут! Я уже рассказывала о своих любимых экспресс-средствах.

Консилер

Второй шаг- тональное средство. Оно должно выравнивать и подсвечивать кожу, визуально делая ее здоровой и сияющей. Маленькие нюансы поможет скрыть консилер. Обязательно нанеси его под глаза- темные круги сразу видны на любом фото. Консилеры представлены в линейках самых разных брендов – от люкса до масс-маркета.

Хайлайтер

Чтобы лицо не казалось плоским, расставь акценты с помощью скульптора и хайлайтера. Но не переборщи! Даже если фото и “съедает” часть макияжа, слишком тёмные скулы могут выглядеть, как синяк. А вот хайлайтера наоборот можно наносить много! С ним лицо выглядит свежее.

Средство для бровей

Брови – наше все, девочки поймут. Добавь цвета с помощью теней или карандаша. Зачеши волоски наверх – это тренд. Для этого можно использовать цветной или прозрачный фиксирующий гель.

Тени и карандаш для глаз

Я много внимания уделяю именно макияжу глаз. Правильные акценты помогают сделать взгляд ясным и манящим. Глаза выдели по ресничному краю карандашом. На подвижное веко нанеси базовый оттенок теней, а складку затемни тем же цветом, которым выделяла скулы. Под бровь – хайлайтер. Густо прокрась ресницы тушью.

Блеск для губ

Губы я советую для фото обвести карандашом, чтобы контур был ярче. Немного растушуй его и покрой губы блеском – цветным или прозрачным – выбирать тебе. Смелые девушки могут воспользоваться одним из самых интересных и модных приемов этой весны – “зацелованные губы“.

Не буду лукавить, даже несмотря на идеальный макияж, я все-таки использую фильтры. Но очень умеренно. Главное, чтобы тебя можно было узнать))

С любовью, МоднаЯ

Фото: instagram.com