Секреты приготовления идеального пасхального кулича

Нам понадобятся: дрожжи сухие – 17 г, сахар – 20 г, молоко – 125 г, мука – 100 г.

В чаше соедините сухие дрожжи и сахар. Если у вас живые прессованные дрожжи – берите в 3-4 раза больше, количество остальных ингредиентов останется неизменным.

Перемешайте дрожжи с сахаром и влейте тёплое молоко (около 30 градусов). Хорошо перемешайте венчиком молоко, сахар и дрожжи и добавьте муку. Снова промешайте все венчиком.

Будущую опару нужно защищать от сквозняков и холода. Поэтому накройте чашку полотенцем, смоченным в горячей воде, и поставьте в теплое место. Для этого можно использовать духовку, нагретую не выше 50 градусов. Если у вас температура выше, приоткройте крышку духовки. Альтернативные варианты — батарея, задняя стенка холодильника.

Опара должна увеличиться в объеме в 3-4 раза. На это необходимо 20-40 мин. Всё зависит от ваших дрожжей и температур.