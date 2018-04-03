Секреты приготовления идеального пасхального кулича

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Все дело в ароматной начинке и особенной глазури
Возьмите два вида изюма, замоченного в кофейном ликёре, добавьте цедру ароматных лимонов, а для особых эстетов тайный ингредиент – корица! С такой начинкой ваш кулич получится просто божественным. Только вообразите, какой сильный цитрусовый аромат ворвётся на кухню, когда вы разрежете кулич! А дальше вас ждет наслаждение сочной и нежной, как облако, сдобой с пряной корицей и душистым изюмом.
Для украшения кулича приготовьте особенную глазурь в пастельных тонах. В ее составе только сахар и желатин, но результат невероятный. Глазурь долго остаётся блестящей, она не крошится, не прилипает к рукам и прекрасно держит форму. Известный кулинарный блогер и мастер-шеф Андрей Рудьков раскрывает секреты приготовления маленького домашнего шедевра.
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Поставьте опару
Нам понадобятся: дрожжи сухие – 17 г, сахар – 20 г, молоко – 125 г, мука – 100 г.
В чаше соедините сухие дрожжи и сахар. Если у вас живые прессованные дрожжи – берите в 3-4 раза больше, количество остальных ингредиентов останется неизменным.
Перемешайте дрожжи с сахаром и влейте тёплое молоко (около 30 градусов). Хорошо перемешайте венчиком молоко, сахар и дрожжи и добавьте муку. Снова промешайте все венчиком.
Будущую опару нужно защищать от сквозняков и холода. Поэтому накройте чашку полотенцем, смоченным в горячей воде, и поставьте в теплое место. Для этого можно использовать духовку, нагретую не выше 50 градусов. Если у вас температура выше, приоткройте крышку духовки. Альтернативные варианты — батарея, задняя стенка холодильника.
Опара должна увеличиться в объеме в 3-4 раза. На это необходимо 20-40 мин. Всё зависит от ваших дрожжей и температур.
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Замесите тесто
Нам понадобятся: сахар – 250 г, масло сливочное 82,5% – 180 г, желток – 150 г (примерно от 6 яиц), яйцо — 100 г (примерно 2 яйца), мука – 250+200 г, сливки 33% – 140 г.
Все продукты достаньте заранее из холодильника, чтоб они были комнатной температуры. Саму подготовку теста начинайте минут за 10 до того, как опара предположительно будет готова.
Сливочное масло положите в чашу с сахаром. Масло должно быть мягким, но не растаявшим (тем более не растопленным). Взбивайте масло с сахаром на высокой скорости миксера. Когда получится гладкая масса из сахара и масла, начните добавлять желтки. Не переставая взбивать, влейте оставшиеся яйца и сливки. Взбивайте массу еще минут 5-10 и всыпьте частями просеянную муку (250 г).
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Подготовьте начинку
Черный и белый изюм (по 100 г) промойте и замочите в кофейном ликёре. Можете использовать любой алкоголь, который вам нравится (виски, коньяк, ликёры и т.д.). Отличным вариантом станет крепкий чай Эрл Грей (особенно к цедре лимона).
Натрите цедру 1-3 лимонов. Чем больше цитрусовых, тем изысканнее будут аромат и вкус кулича. Очень рекомендую добавить немного корицы и мускатного ореха — по 3 грамма. Получится фантастически!
Само собой в качестве начинки вы можете добавить все, что придет вам в голову: орехи, цукаты, сушеные ягоды и т.п.
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Соединяем тесто с опарой и начинкой
Переложите опару в тесто и хорошо промешайте массу миксером или ручным венчиком. Тесто должно быть однородным. Снова накройте его полотенцем и уберите в тёплое место на 40 минут.
В поднявшееся тесто всыпьте оставшиеся 200 г просеянной муки и промешайте его миксером или венчиком. Оно должно быть довольно жидким и эластичным. Добавьте всю приготовленную начинку, избавившись от алкоголя или чая.
Мешайте тесто 5-10 минут. На выходе оно будет эластичным и должно тянуться нитями. Накройте тесто полотенцем и уберите в тепло на 20 минут. Тесто опять должно подняться.
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Выпекайте в формочках
Заполните бумажные формы тестом на 1/3 (может чуть больше). Из этого теста получится три кулича диаметром 12 см, высотой 9 см, весом примерно 340-400 граммов (без глазури). Снова уберите тесто в формочках в тепло. Ждите, пока оно не поднимется вдвое (примерно 20-40 мин.).
Нагрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в ней куличи 30-40 мин. Как появится румяная корочка, проколите кулич длинной шпажкой. Если она остается сухой, выньте куличи из духовки. Накройте их полотенцем, чтобы не потеряли влагу, но начали остывать. Готовые охлажденные куличи можно обернуть в плёнку, и они будут свежими в холодильнике ещё неделю или около того.
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Украсьте глазурью
Нам понадобятся: желатин листовой – 10 г, сахар – 200 г, вода – 55 г.
Замочите в ледяной воде желатин. В сотейник насыпьте сахар и воду (55 г). Если хотите, чтоб ваша глазурь не была сильно сладкой, добавьте вместо воды лимонный сок. Поставьте сотейник на плиту и доведите массу до кипения.
Вылейте сироп в мерный стакан на 1 литр и дождитесь, когда все пузырьки уйдут. Добавьте отжатый желатин и начните взбивать миксером на высокой скорости. Масса станет пышнее и воздушнее. Когда стакан станет едва тёплым на ощупь, глазурь будет готова. Она не должна быть слишком текучей, будет оставлять нити на венчике и иметь гладкую поверхность.
Покройте глазурью остывшие куличи с помощью силиконовой лопатки. Торопитесь: масса быстро остынет и загустеет. Декорируйте цветочками из сахарной мастики и маленькими безе. При желании глазурь можно окрасить малиновым соком или шафраном, которые добавят ей приятный вкус.
Автор: Татьяна Лысова
Фото: Андрей Рудьков
Секреты приготовления идеального пасхального кулича
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