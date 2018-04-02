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Топ-10 самых необычных профессий

Службы разные нужны, службы разные важны

Хотя большинство из нас получили профессии, традиционные для региона проживания и общества, все же есть такие люди, которые находят места для необычной работы. Некоторым из них можно лишь позавидовать, так как их профессии дают им радость и возможность интересно проводить время, другим же – посочувствовать, потому что далеко не каждый справится с обязанностями, связанными с их профессиональной деятельностью. Чтобы узнать, какие профессии востребованы в вашем регионе, посетите этот источник.

Предлагаем вам топ-10 самых необычных профессий, может быть, какая-то из них вас заинтересует и поможет взглянуть на мир с нового ракурса.

  1. Дегустатор воздуха – такие специалисты есть в Японии, в их обязанности входит исследовать чистоту воздуха в разных помещениях, а данные заносить в компьютер и анализировать в динамике.
  2. Клакер – это наемный зритель. Иногда их нанимают, чтобы они неодобрительно отзывались о происходящем на сцене, но чаще все же для того, чтобы вызывать в зале положительные отклики.
  3. Служащий для наказаний – в супермаркетах они выполняют роль «козлов отпущения»: когда клиент жалуется на некачественное обслуживание, администратор вызывает такого служащего и в присутствии покупателей отчитывает, а затем «увольняет» его. Иногда такая сцена разыгрывается с одним и тем же служащим несколько раз в день, только «зрители» меняются.
  4. Слушатель – в Токио такие люди с табличкой на груди, где указано, что они готовы выслушать собеседника, всего за несколько монет согласятся послушать вас, эмоционально выражая свое согласие с вами. Правда, на этом их обязанности и заканчиваются, никаких советов, рекомендаций или интересных ответов вы от них не получите.
  5. Переворачиватели пингвинов – в Антарктиде эти люди спасают пингвинов, которые по неосторожности переворачиваются на спину. Строение тела пингвина такого, что самостоятельно он не может подняться со спины, поэтому ему требуется посторонняя помощь.
  6. Туалетный гид – служащий в некоторых больших городах, который помогает прохожим найти ближайший туалет.
  7. Разогреватель постели – в некоторых гостиницах свои услуги может предложить человек в специальном костюме, который готов полежать некоторое время в постели клиента, пока она не нагреется и не станет уютной.

Антон Трудников

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