Хотя большинство из нас получили профессии, традиционные для региона проживания и общества, все же есть такие люди, которые находят места для необычной работы. Некоторым из них можно лишь позавидовать, так как их профессии дают им радость и возможность интересно проводить время, другим же – посочувствовать, потому что далеко не каждый справится с обязанностями, связанными с их профессиональной деятельностью. Чтобы узнать, какие профессии востребованы в вашем регионе, посетите этот источник.

Предлагаем вам топ-10 самых необычных профессий, может быть, какая-то из них вас заинтересует и поможет взглянуть на мир с нового ракурса.

Дегустатор воздуха – такие специалисты есть в Японии, в их обязанности входит исследовать чистоту воздуха в разных помещениях, а данные заносить в компьютер и анализировать в динамике. Клакер – это наемный зритель. Иногда их нанимают, чтобы они неодобрительно отзывались о происходящем на сцене, но чаще все же для того, чтобы вызывать в зале положительные отклики. Служащий для наказаний – в супермаркетах они выполняют роль «козлов отпущения»: когда клиент жалуется на некачественное обслуживание, администратор вызывает такого служащего и в присутствии покупателей отчитывает, а затем «увольняет» его. Иногда такая сцена разыгрывается с одним и тем же служащим несколько раз в день, только «зрители» меняются. Слушатель – в Токио такие люди с табличкой на груди, где указано, что они готовы выслушать собеседника, всего за несколько монет согласятся послушать вас, эмоционально выражая свое согласие с вами. Правда, на этом их обязанности и заканчиваются, никаких советов, рекомендаций или интересных ответов вы от них не получите. Переворачиватели пингвинов – в Антарктиде эти люди спасают пингвинов, которые по неосторожности переворачиваются на спину. Строение тела пингвина такого, что самостоятельно он не может подняться со спины, поэтому ему требуется посторонняя помощь. Туалетный гид – служащий в некоторых больших городах, который помогает прохожим найти ближайший туалет. Разогреватель постели – в некоторых гостиницах свои услуги может предложить человек в специальном костюме, который готов полежать некоторое время в постели клиента, пока она не нагреется и не станет уютной.

Антон Трудников