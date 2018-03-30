Билан живёт с айболитами

В ветклинике на улице Чернышевского во Владимире поселился кот. Он общителен, ленив и зовут его Билан. Кота чаще всего можно увидеть развалившимся на диване. Рядом скромно сидят клиенты и пациенты клиники.

– Мы подобрали Билана около 8 лет назад, – сообщила сотрудница клиники Евгения Липатова. – Наша лечебница тогда располагалась на Стрелецкой. Хозяин Билана умер, и кота выкинули на улицу. Поскольку он с рождения глухой и его начали гонять собаки, он неделю сидел на дереве и орал.

Животное спасли. Ветеринары стали его подкармливать. Он приходил в клинику поесть через окно. А потом уходил обратно.

– Когда шесть лет назад наша клиника переезжала на Чернышевского, мы не смогли оставить Билана на улице. И взяли с собой. Теперь он нежится на диванах и встречает наших гостей, – говорит Евгения.

Билан очень общительный, обожает внимание и ласку. Он любит людей, и большое количество клиентов его не пугает. Евгению Липатову кот, правда, немного побаивается – она сопровождает его на уколы. Билану уже 12 лет – солидный по кошачьим меркам возраст. Поэтому он любит спокойствие, горазд поспать.

С другими животными кот легко находит общий язык. Может и с собаками пообщаться, и с кошками поиграть. Но если спит, глаза закрыты, а к нему подойдет крупное животное – Билан может, конечно, испугаться.

– Каждый год у кота плановые вакцинации, мы всегда осматриваем его и заботимся о нём, – продолжает Евгения. – На улицу он почти не выходит. Только летом может посидеть под кустиком, воздухом подышать.

Билан не нужно, чтобы его подкармливали посторонние. Сотрудники лечебницы его и так балуют. А от посетителей клиники кот ждёт только внимания. Чтобы погладили, почесали за ушком. Это он очень любит!

Юлия Митина