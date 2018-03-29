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Волшебник из Марьино

Наш земляк основал первую в стране школу гипноза

«Волга вышла из берегов! Она плещется у самого причала. Вода подступает к зданию университета. Она все ближе, волны уже плещутся в здании. Вода вливается в зал. Ее уровень все выше и выше», – почти бесстрастно вещал седой профессор. Студенты тем временем ощутимо волновались. Некоторые уже становились на скамьи и чуть ли не лезли на стены.

Это не хроника очередного стихийного бедствия, наподобие того, что недавно случилось на Дальнем Востоке, а рассказ о… лекции в одном из университетов Поволжья. Лектор в виде психологического опыта попросту загипнотизировал своих студентов и внушил им, что началось наводнение.

Врач-новатор

Профессор Михаил Павлович Кутанин по праву считается корифеем отечественной психиатрии. Выпускник медицинских факультетов Берлинского и Московского университетов, он более 40 лет возглавлял кафедру психиатрии Саратовского университета, создав целую научную школу. Одним из первых в России Кутанин начал изучать проблему борьбы с наркозависимостью, он впервые начал лечить душевные болезни музыкой и чтением тщательно подобранных книг в строго определенной последовательности – этот метод получил название библиотерапии. Но самое главное – Кутанин стал основоположником русской школы гипноза. Он владел искусством гипнотического воздействия в совершенстве, гипнотизируя одновременно по нескольку десятков человек. Многие искренне считали Кутанина волшебником!

Михаил Павлович Кутанин

Об этом человеке бытует масса легенд и анекдотов, а его ученики практикуют по сей день. Между тем до сих пор не опубликована сколь-нибудь полная биография этого феномена, и даже вездесущий Интернет не выдает ни одной фотографии профессора, а во Владимирской области единственная и весьма лаконичная заметка о нем была опубликована в газете «Призыв» в 1982 году. Между тем в нынешнем году исполнилось 130 лет со дня рождения Кутанина, причем появился на свет и вырос он во Владимире на Клязьме, где его отец в течение длительного времени возглавлял уездную земскую управу и занимал почетный пост владимирского уездного предводителя дворянства.

Из Владимира в Берлин

Кутанины принадлежали к числу разночинцев. Дед профессора Василий Иванович Кутанин начал свою карьеру в 1807 году секретарем Суздальского земского суда, а завершил ее в 1840-е годы владимирским губернским лесничим в чине надворного советника (подполковника).

Его сын Павел Васильевич Кутанин поначалу работал землемером, а потом длительное время служил во владимирском уездном земстве. В 1895-1906 гг. статский советник Павел Кутанин занимал посты председателя Владимирской уездной земской управы и владимирского уездного предводителя дворянства, будучи награжден высокими орденами св. Владимира III и св. Станислава I степени. В 1906-1912 гг. он состоял членом Владимирского губернского училищного совета. Ему принадлежало имение сельцо Марьино близ Владимира неподалеку от речки Содышки, ныне вошедшее в городскую черту. Именно там прошло детство его сына Миши, родившегося в 1883 году от брака с Пелагеей Артемьевной Ивановой.

В отличие от отца, все образование которого ограничилось лишь школой межевых топографов, Михаил Кутанин после учебы в гимназии окончил даже не один, а сразу два университета: в Берлине и Москве, где обучался на медицинских факультетах. Кстати, врачом стала и его старшая сестра Мария Павловна Кутанина, проработавшая всю жизнь в различных московских больницах.

Проблемы наркомании

После получения столь фундаментальной подготовки Кутанин-младший служил военным врачом. Познакомившись с офицерской средой, сделал вывод о большом числе среди «их благородий» кокаинистов – наркоманов, активно употреблявших кокаин. В 1915 году он составил первое в отечественной психиатрии обстоятельное описание кокаинизма. Наркотик не только снимал стресс в условиях фронтовых реалий, но и подавлял чувство голода, что в условиях проблем со снабжением было особенно актуально.

Во время гражданской войны и послевоенной разрухи кокаинизм оказался распространен в криминальной среде, а также среди подростков-беспризорников. Кутанин продолжал исследования в этой сфере и пришел к выводу, что лечение пациентов с наркотической зависимостью в больнице общего профиля или на дому без строгого контроля и надзора «ни к чему не приведет». Фактически он одним из первых сделал вывод о необходимости создания специализированных клиник для наркозависимых. Сейчас это считается нормой, но тогда было почти что открытием.

Заметка о продаже “чумилы” (кокаина) в дореволюционном Санкт-Петербурге

Кутанин некоторое время работал на кафедре психиатрии Московского университета, во главе которой находился классик российской и советской психиатрии профессор Петр Борисович Ганнушкин
–  ученик знаменитого В. П. Сербского. В 1922 году Михаил Павлович обосновался в Саратове, где создал и возглавил кафедру психиатрии Саратовского медицинского института. Этой кафедрой он заведовал в общей сложности два года подряд. К тому же в 1930-е годы он еще и читал лекции студентам Астраханского мединститута.

Светило психиатрии

В Саратове Кутанин основал первую в стране школу гипноза и научную школу психиатрии, причем в мединституте, несмотря на запреты властей, изучались классики психоанализа Западной Европы. Михаил Павлович одним из первых познакомил отечественных врачей с учением о шизофрении и творчески развил его с учетом богатого практического опыта.

Профессор также впервые применил оригинальный психотерапевтический метод – библиотерапию, то есть систематическое чтение в качестве метода лечения психических расстройств. Профессор Ку-танин изучил влияние музыки на людей с больной психикой. Оказалось, что после проведения музыкальных концертов в психиатрических больницах поведение пациентов ощутимо менялось в лучшую сторону. «Это были как бы новые люди – настолько сильным было воздействие на них музыки», – писал Михаил Павлович.
Еще одним новшеством Кутанина стало внедрение трудотерапии в клиниках для душевнобольных. Больные мастерили различные поделки, лепили из глины и даже музицировали, что также способствовало их выздоровлению.

Зато профессор категорически боролся за отмену смирительных рубашек. И это притом, что однажды во время проведения сеанса гипнотерапии с больным, страдающим раздвоением личности, пациент пырнул Кутанина ножом. Спасло раненого лишь наличие отделения хирургии в том же здании!
О широчайшем диапазоне научных интересов профессора Кутанина свидетельствуют названия его работ: «Психотерапия в работе участкового врача», «Бред и творчество», «Гений, слава и безумие», «К вопросу о хулиганстве в Саратове», «Самозванцы-ревизоры в наше время», «О психогенезе шизофренических заболеваний», «Здоровые зрелища», «Вопросы невропсихических заболеваний и организация психоневрологической помощи» и так далее – всего он оставил более 100 различных публикаций.

Сойти с ума не каждому дано

Кутанин основал музей творчества душевнобольных в Саратове, который там сохраняется до сих пор, причем многие его экспонаты представляют интерес отнюдь не только для медиков.

О его способностях гипнотизера еще при жизни профессора ходили легенды. Хотя Кутанин имел множество учеников, в том числе возглавлявших кафедры психиатрии в вузах Москвы, Саратова, Рязани и Иркутска, секреты его методов гипноза, в том числе массового, до конца так и остались неразгаданными.
Современники вспоминали, что Кутанин, оставаясь исключительно скромным и доброжелательным человеком, всегда призывал своих учеников говорить о коллегах-медиках, особенно в беседах с пациентами, только хорошее. Профессор подчеркивал, что врачи, говорящие о своем коллеге и применяемых им методах лечения дурно, часто не понимают того, что этим не только вредят себе, но и усиливают патогенную для больного конфликтную ситуацию.

Будучи философом по натуре, Кутанин любил повторять: «Сойти с ума не каждому дано, на это еще как минимум нужен ум!» После 1964 года он оставил руководство кафедрой психиатрии Саратовского мединститута, до конца своих дней оставаясь при ней в качестве консультанта и сохраняя славу выдающегося психиатра и психотерапевта.

Профессор Михаил Павлович Кутанин скончался в 1976 году в возрасте 93 лет. В Саратове в его честь собираются назвать одну из улиц города. Возможно, улица Кутаниных когда-нибудь появится и во Владимире.

Николай Фролов

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