Волшебник из Марьино

«Волга вышла из берегов! Она плещется у самого причала. Вода подступает к зданию университета. Она все ближе, волны уже плещутся в здании. Вода вливается в зал. Ее уровень все выше и выше», – почти бесстрастно вещал седой профессор. Студенты тем временем ощутимо волновались. Некоторые уже становились на скамьи и чуть ли не лезли на стены.

Это не хроника очередного стихийного бедствия, наподобие того, что недавно случилось на Дальнем Востоке, а рассказ о… лекции в одном из университетов Поволжья. Лектор в виде психологического опыта попросту загипнотизировал своих студентов и внушил им, что началось наводнение.

Врач-новатор

Профессор Михаил Павлович Кутанин по праву считается корифеем отечественной психиатрии. Выпускник медицинских факультетов Берлинского и Московского университетов, он более 40 лет возглавлял кафедру психиатрии Саратовского университета, создав целую научную школу. Одним из первых в России Кутанин начал изучать проблему борьбы с наркозависимостью, он впервые начал лечить душевные болезни музыкой и чтением тщательно подобранных книг в строго определенной последовательности – этот метод получил название библиотерапии. Но самое главное – Кутанин стал основоположником русской школы гипноза. Он владел искусством гипнотического воздействия в совершенстве, гипнотизируя одновременно по нескольку десятков человек. Многие искренне считали Кутанина волшебником!

Об этом человеке бытует масса легенд и анекдотов, а его ученики практикуют по сей день. Между тем до сих пор не опубликована сколь-нибудь полная биография этого феномена, и даже вездесущий Интернет не выдает ни одной фотографии профессора, а во Владимирской области единственная и весьма лаконичная заметка о нем была опубликована в газете «Призыв» в 1982 году. Между тем в нынешнем году исполнилось 130 лет со дня рождения Кутанина, причем появился на свет и вырос он во Владимире на Клязьме, где его отец в течение длительного времени возглавлял уездную земскую управу и занимал почетный пост владимирского уездного предводителя дворянства.

Из Владимира в Берлин

Кутанины принадлежали к числу разночинцев. Дед профессора Василий Иванович Кутанин начал свою карьеру в 1807 году секретарем Суздальского земского суда, а завершил ее в 1840-е годы владимирским губернским лесничим в чине надворного советника (подполковника).

Его сын Павел Васильевич Кутанин поначалу работал землемером, а потом длительное время служил во владимирском уездном земстве. В 1895-1906 гг. статский советник Павел Кутанин занимал посты председателя Владимирской уездной земской управы и владимирского уездного предводителя дворянства, будучи награжден высокими орденами св. Владимира III и св. Станислава I степени. В 1906-1912 гг. он состоял членом Владимирского губернского училищного совета. Ему принадлежало имение сельцо Марьино близ Владимира неподалеку от речки Содышки, ныне вошедшее в городскую черту. Именно там прошло детство его сына Миши, родившегося в 1883 году от брака с Пелагеей Артемьевной Ивановой.

В отличие от отца, все образование которого ограничилось лишь школой межевых топографов, Михаил Кутанин после учебы в гимназии окончил даже не один, а сразу два университета: в Берлине и Москве, где обучался на медицинских факультетах. Кстати, врачом стала и его старшая сестра Мария Павловна Кутанина, проработавшая всю жизнь в различных московских больницах.

Проблемы наркомании

После получения столь фундаментальной подготовки Кутанин-младший служил военным врачом. Познакомившись с офицерской средой, сделал вывод о большом числе среди «их благородий» кокаинистов – наркоманов, активно употреблявших кокаин. В 1915 году он составил первое в отечественной психиатрии обстоятельное описание кокаинизма. Наркотик не только снимал стресс в условиях фронтовых реалий, но и подавлял чувство голода, что в условиях проблем со снабжением было особенно актуально.

Во время гражданской войны и послевоенной разрухи кокаинизм оказался распространен в криминальной среде, а также среди подростков-беспризорников. Кутанин продолжал исследования в этой сфере и пришел к выводу, что лечение пациентов с наркотической зависимостью в больнице общего профиля или на дому без строгого контроля и надзора «ни к чему не приведет». Фактически он одним из первых сделал вывод о необходимости создания специализированных клиник для наркозависимых. Сейчас это считается нормой, но тогда было почти что открытием.

Кутанин некоторое время работал на кафедре психиатрии Московского университета, во главе которой находился классик российской и советской психиатрии профессор Петр Борисович Ганнушкин

– ученик знаменитого В. П. Сербского. В 1922 году Михаил Павлович обосновался в Саратове, где создал и возглавил кафедру психиатрии Саратовского медицинского института. Этой кафедрой он заведовал в общей сложности два года подряд. К тому же в 1930-е годы он еще и читал лекции студентам Астраханского мединститута.

Светило психиатрии

В Саратове Кутанин основал первую в стране школу гипноза и научную школу психиатрии, причем в мединституте, несмотря на запреты властей, изучались классики психоанализа Западной Европы. Михаил Павлович одним из первых познакомил отечественных врачей с учением о шизофрении и творчески развил его с учетом богатого практического опыта.

Профессор также впервые применил оригинальный психотерапевтический метод – библиотерапию, то есть систематическое чтение в качестве метода лечения психических расстройств. Профессор Ку-танин изучил влияние музыки на людей с больной психикой. Оказалось, что после проведения музыкальных концертов в психиатрических больницах поведение пациентов ощутимо менялось в лучшую сторону. «Это были как бы новые люди – настолько сильным было воздействие на них музыки», – писал Михаил Павлович.

Еще одним новшеством Кутанина стало внедрение трудотерапии в клиниках для душевнобольных. Больные мастерили различные поделки, лепили из глины и даже музицировали, что также способствовало их выздоровлению.

Зато профессор категорически боролся за отмену смирительных рубашек. И это притом, что однажды во время проведения сеанса гипнотерапии с больным, страдающим раздвоением личности, пациент пырнул Кутанина ножом. Спасло раненого лишь наличие отделения хирургии в том же здании!

О широчайшем диапазоне научных интересов профессора Кутанина свидетельствуют названия его работ: «Психотерапия в работе участкового врача», «Бред и творчество», «Гений, слава и безумие», «К вопросу о хулиганстве в Саратове», «Самозванцы-ревизоры в наше время», «О психогенезе шизофренических заболеваний», «Здоровые зрелища», «Вопросы невропсихических заболеваний и организация психоневрологической помощи» и так далее – всего он оставил более 100 различных публикаций.

Сойти с ума не каждому дано

Кутанин основал музей творчества душевнобольных в Саратове, который там сохраняется до сих пор, причем многие его экспонаты представляют интерес отнюдь не только для медиков.

О его способностях гипнотизера еще при жизни профессора ходили легенды. Хотя Кутанин имел множество учеников, в том числе возглавлявших кафедры психиатрии в вузах Москвы, Саратова, Рязани и Иркутска, секреты его методов гипноза, в том числе массового, до конца так и остались неразгаданными.

Современники вспоминали, что Кутанин, оставаясь исключительно скромным и доброжелательным человеком, всегда призывал своих учеников говорить о коллегах-медиках, особенно в беседах с пациентами, только хорошее. Профессор подчеркивал, что врачи, говорящие о своем коллеге и применяемых им методах лечения дурно, часто не понимают того, что этим не только вредят себе, но и усиливают патогенную для больного конфликтную ситуацию.

Будучи философом по натуре, Кутанин любил повторять: «Сойти с ума не каждому дано, на это еще как минимум нужен ум!» После 1964 года он оставил руководство кафедрой психиатрии Саратовского мединститута, до конца своих дней оставаясь при ней в качестве консультанта и сохраняя славу выдающегося психиатра и психотерапевта.

Профессор Михаил Павлович Кутанин скончался в 1976 году в возрасте 93 лет. В Саратове в его честь собираются назвать одну из улиц города. Возможно, улица Кутаниных когда-нибудь появится и во Владимире.

Николай Фролов