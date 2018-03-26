Постигаем истинный смысл веры в Вербную неделю

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Календарь шестой недели Великого поста
Шестая неделя Великого поста имеет особый поучительный смысл и посвящена входу Христа в Иерусалим. В 2018 году она начинается 26 марта и заканчивается Вербным воскресеньем 1 апреля. Перед входом в Иерусалим Христос совершил одно из своих самых больших чудес – воскресил праведника Лазаря. Христос часто бывал у него дома и видел, насколько искренне верующим человеком был его друг.
Но неведомая хворь поразила Лазаря. Через некоторое время он скончался и был похоронен. Иисус пришел к гробнице Лазаря и позвал его. Случилось невероятное чудо – тот воскрес. На глазах у сотни людей Иисус совершил великое деяние – победил смерть. В честь этого события в шестую неделю Великого поста отмечают светлый праздник Лазарева суббота.
На вечернюю службу принято приходить с веточками вербы и святить их в память о торжественной встрече Сына Божьего в Иерусалиме. Он ехал верхом на ослике, а дорогу его устилали ветвями пальм. Так в те времена встречали только особо важных персон.
Поскольку в наших краях пальмы не растут, принято святить распустившуюся вербу в субботу вечером и на утро воскресенья. После освящения ветви не выкидывают, а бережно хранят на протяжении года. Считается, что такие веточки уберегут от болезней и даруют дому уют. Празднуя Вербное воскресенье, каждый человек задумывается о своей жизни и постигает истинный смысл веры.
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Понедельник – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: овсяные хлопья с соком
Обед: салат из капусты с яблоком, морковью и черносливом, заправленный лимонным соком
Ужин: запеченный картофель с квашеной капустой
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Вторник – горячая пища без растительного масла
Примерное меню
Завтрак: рисовая каша с сухофруктами
Обед: картофельные галушки
Ужин: салат из сладкой кукурузы со сладким перцем, заправленный луково-горчичным соусом
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Среда – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: фруктовый салат с хлопьями, заправленный лимонным соком
Обед: салат из редьки с морковью и яблоком, заправленный лимонным соком
Ужин: печеная тыква
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Четверг – горячая пища без растительного масла
Примерное меню
Завтрак: манная запеканка с фруктами
Обед: спагетти с маслинами и томатным соусом
Ужин: плов с грибами
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Пятница – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: гречневые лепешки с медом
Обед: салат из моркови с солеными огурцами, заправленный томатным соком
Ужин: печеные репа и свекла с тертым хреном
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Суббота – горячая пища с растительным маслом
В Лазареву субботу постящимся разрешена рыбная икра.
Примерное меню
Завтрак: постные блины с икрой
Обед: гороховый суп с гренками
Ужин: макароны в ореховом соусе
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Воскресенье – горячая пища с растительным маслом
В Вербное воскресенье постящимся разрешена рыба.
Примерное меню
Завтрак: оладьи из капусты
Обед: уха
Ужин: постный пирог с яблоками
Автор: Татьяна Лысова
Постигаем истинный смысл веры в Вербную неделю
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