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Постигаем истинный смысл веры в Вербную неделю

  1. Календарь шестой недели Великого поста

    Шестая неделя Великого поста имеет особый поучительный смысл и посвящена входу Христа в Иерусалим. В 2018 году она начинается 26 марта и заканчивается Вербным воскресеньем 1 апреля. Перед входом в Иерусалим Христос совершил одно из своих самых больших чудес – воскресил праведника Лазаря. Христос часто бывал у него дома и видел, насколько искренне верующим человеком был его друг.

    Но неведомая хворь поразила Лазаря. Через некоторое время он скончался и был похоронен. Иисус пришел к гробнице Лазаря и позвал его. Случилось невероятное чудо – тот воскрес. На глазах у сотни людей Иисус совершил великое деяние – победил смерть. В честь этого события в шестую неделю Великого поста отмечают светлый праздник Лазарева суббота.

    На вечернюю службу принято приходить с веточками вербы и святить их в память о торжественной встрече Сына Божьего в Иерусалиме. Он ехал верхом на ослике, а дорогу его устилали ветвями пальм. Так в те времена встречали только особо важных персон.

    Поскольку в наших краях пальмы не растут, принято святить распустившуюся вербу в субботу вечером и на утро воскресенья. После освящения ветви не выкидывают, а бережно хранят на протяжении года. Считается, что такие веточки уберегут от болезней и даруют дому уют. Празднуя Вербное воскресенье, каждый человек задумывается о своей жизни и постигает истинный смысл веры.

  2. Понедельник – сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: овсяные хлопья с соком

    Обед: салат из капусты с яблоком, морковью и черносливом, заправленный лимонным соком

    Ужин: запеченный картофель с квашеной капустой

  3. Вторник – горячая пища без растительного масла

    Примерное меню

    Завтрак: рисовая каша с сухофруктами

    Обед: картофельные галушки

    Ужин: салат из сладкой кукурузы со сладким перцем, заправленный луково-горчичным соусом

  4. Среда – сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: фруктовый салат с хлопьями, заправленный лимонным соком

    Обед: салат из редьки с морковью и яблоком, заправленный лимонным соком

    Ужин: печеная тыква

  5. Четверг – горячая пища без растительного масла

    Примерное меню

    Завтрак: манная запеканка с фруктами

    Обед: спагетти с маслинами и томатным соусом

    Ужин: плов с грибами

  6. Пятница – сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: гречневые лепешки с медом

    Обед: салат из моркови с солеными огурцами, заправленный томатным соком

    Ужин: печеные репа и свекла с тертым хреном

  7. Суббота – горячая пища с растительным маслом

    В Лазареву субботу постящимся разрешена рыбная икра.

    Примерное меню

    Завтрак: постные блины с икрой

    Обед: гороховый суп с гренками

    Ужин: макароны в ореховом соусе

  8. Воскресенье – горячая пища с растительным маслом

    В Вербное воскресенье постящимся разрешена рыба.

    Примерное меню

    Завтрак: оладьи из капусты

    Обед: уха

    Ужин: постный пирог с яблоками

    Автор: Татьяна Лысова
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