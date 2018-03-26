Постигаем истинный смысл веры в Вербную неделю

Шестая неделя Великого поста имеет особый поучительный смысл и посвящена входу Христа в Иерусалим. В 2018 году она начинается 26 марта и заканчивается Вербным воскресеньем 1 апреля. Перед входом в Иерусалим Христос совершил одно из своих самых больших чудес – воскресил праведника Лазаря. Христос часто бывал у него дома и видел, насколько искренне верующим человеком был его друг.

Но неведомая хворь поразила Лазаря. Через некоторое время он скончался и был похоронен. Иисус пришел к гробнице Лазаря и позвал его. Случилось невероятное чудо – тот воскрес. На глазах у сотни людей Иисус совершил великое деяние – победил смерть. В честь этого события в шестую неделю Великого поста отмечают светлый праздник Лазарева суббота.

На вечернюю службу принято приходить с веточками вербы и святить их в память о торжественной встрече Сына Божьего в Иерусалиме. Он ехал верхом на ослике, а дорогу его устилали ветвями пальм. Так в те времена встречали только особо важных персон.

Поскольку в наших краях пальмы не растут, принято святить распустившуюся вербу в субботу вечером и на утро воскресенья. После освящения ветви не выкидывают, а бережно хранят на протяжении года. Считается, что такие веточки уберегут от болезней и даруют дому уют. Празднуя Вербное воскресенье, каждый человек задумывается о своей жизни и постигает истинный смысл веры.