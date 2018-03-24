Тест: что вы знаете о Дне куриного окорочка?

В каком году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший подписали соглашение о поставке куриных ножек в СССР?

Мы протянули руку помощи производителям куриного мяса в США

В 90-х годах от птичьего гриппа погибло все поголовье кур в СССР

В годы перестройки СССР испытывал продовольственный дефицит, а американские куриные окорочка были очень дешевыми

Почему именно 24 марта считается Днем куриного окорочка?

В этот день было подписано соглашение о поставке куриных ножек в СССР

В этот день первая партия куриных окорочков прошла таможенный контроль

В этот день американцы отмечают праздник курицы