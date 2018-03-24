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Тест: что вы знаете о Дне куриного окорочка?

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Тест: что вы знаете о Дне куриного окорочка? Я набрал %%score%% из %%total%%

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Обсуждение 1

  • Елена:
    24.03.2018 в 16:38

    У меня 6 из 10…да…про окорочка и то ничегошеньки не знаю…:-)но теперь знаю маленко:-)

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