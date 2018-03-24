Тест: что вы знаете о Дне куриного окорочка?

В каком году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший подписали соглашение о поставке куриных ножек в СССР?
Правильно!
Неправильно!
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Зачем СССР понадобились американские куриные окорочка?
Правильно!
Неправильно!
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Почему именно 24 марта считается Днем куриного окорочка?
Правильно!
Неправильно!
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Почему американцы поставляли нам именно куриные окорочка?
Правильно!
Неправильно!
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Как в народе называли американские куриные окорочка?
Правильно!
Неправильно!
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Какая доля импорта куриного мяса из США приходилась на нашу страну в 2000-х годах?
Правильно!
Неправильно!
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Можно ли накормить одним американским окорочком российскую семью из четырех человек?
Правильно!
Неправильно!
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Что противозаконного было обнаружено в американских куриных окорочках в 2002 году?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году Россия ввела эмбарго на поставки мяса из США?
Правильно!
Неправильно!
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Почему куриное мясо имеет самую низкую цену?
Правильно!
Неправильно!
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Обсуждение 1
У меня 6 из 10…да…про окорочка и то ничегошеньки не знаю…:-)но теперь знаю маленко:-)