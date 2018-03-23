Весенние метаморфозы

-
Три шага к самой себе
Мы такие, какие есть. Наш внешний вид – адекватное отражение внутреннего. Однажды принятая система компромиссов отложила свой отпечаток на боках, животе и бедрах. Вот эти щеки появились вместе с шоколадом, который купили для борьбы с осенней депрессией. Веселые газированные напитки округлили плечи. Тесные джинсы продолжают напоминать о тяжелом наследии новогодних праздников. Но однажды твои спутники начинают утомлять, раздражать и навевать чувство безнадеги. Значит, пришло время менять жизнь к лучшему. Советуем двигаться сразу в нескольких направлениях. Избавься от хлама, очисти мысли от шлака, заставь работать тело и голову.
-
Весенние старты
Ежедневные пробежки на свежем воздухе – самый простой и доступный способ улучшить спортивную форму. Регулярные занятия разгрузят талию, освободят голову от навязчивых мыслей и не пробьют брешь в семейном бюджете. Через месяц твои знакомые отметят свежий цвет лица и здоровый блеск в глазах. Через два – заметно подтянутся бедра. Через три – ты скажешь спасибо отражению в зеркале и отправишься на внеочередной шоппинг. Новая фигура достойна поощрения!
-
Тайный фарватер для начинающих
Помни, намерения изменить свою жизнь не раз разбивались о непомерные амбиции и неверно определённые цели. Начни с простого – с энергичной ходьбы. Определись с дистанцией и не бросай ее из-за плохой погоды или дурного настроения. Через пару недель ты почувствуешь потребность сорваться с места и побежать. Не переходи на галоп. Твои союзники – бег трусцой и разумная дистанция. Занятия должны приносить не только усталость, но и удовольствие. Одышка и боль в боку заставили бросить бег не одну сотню людей, не спеши встать в их ряды.
-
Смени декорации
В период активных физических преобразований остро захочется перемен. Пересмотри свое привычное меню. Добавь в него ярких овощных и фруктовых красок. Следи за приемом жидкости. Откажись от вечерних перекусов. Используй волшебную силу запахов. Прогулка в лесу наполнит легкие ароматом свежей хвои. Испытай удовольствие от свежих проталин и первой травы. Открой лицо и руки для загара, но не забудь предварительно защитить чувствительную после зимы кожу специальным кремом.
-
Займись генеральной уборкой
Устрой генеральную уборку. Избавься от лишних вещей и хлама. Пустые флаконы от духов, безусловно, красивы, но сколько можно собирать их на туалетном столике? Выброси дырявые колготки, которые ты носишь под джинсы. Отдай подруге клубки шерсти, так и не ставшие шарфом. Устрой весеннюю распродажу лишних вещей через социальные сети. Перекрась стены или просто передвинь мебель. Время перемен вполне подходит для обучения чему-то новому. Твои подружки мастерски ведут трансляции в “ВКонтакте”? Скорее осваивай Instagram! Запишись на курсы английского, попробуй себя в чем-то новом.
Автор: Екатерина Андреева
Весенние метаморфозы
Просмотры:
Обсуждение