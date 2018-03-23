Весенние метаморфозы

Помни, намерения изменить свою жизнь не раз разбивались о непомерные амбиции и неверно определённые цели. Начни с простого – с энергичной ходьбы. Определись с дистанцией и не бросай ее из-за плохой погоды или дурного настроения. Через пару недель ты почувствуешь потребность сорваться с места и побежать. Не переходи на галоп. Твои союзники – бег трусцой и разумная дистанция. Занятия должны приносить не только усталость, но и удовольствие. Одышка и боль в боку заставили бросить бег не одну сотню людей, не спеши встать в их ряды.