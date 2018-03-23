16+

Устремляемся к новым горизонтам

Самые интересные события выходных

  1. Урок целеустремленности от ребенка

    Фильм «В небо… за мечтой» (Россия, 2017)

    Пятиклассники на уроке рассказывают, кем они мечтают стать. Девочки – фотомоделями и стилистами, мальчики – бизнесменами и директорами банка. И только Паша Новиков хочет стать летчиком-испытателем – служить Родине и быть полезным людям. А ведь если чего-то очень желать и настойчиво идти к цели, то мечта обязательно сбудется.

    Однажды судьба сводит мальчика с настоящим летчиком-испытателем, который многое может рассказать про синее небо и самые разные самолеты. Несмотря на огромную разницу в возрасте, они быстро подружились и стали настоящими друзьями. И тогда летчик помогает Паше осуществить его мечту.

    Кинотеатр «Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г)

    24 и 25 марта в 16.00

    Вход свободный

  2. Удивительные перипетии любви

    Спектакль «Загадочные вариации»

    К уединившемуся на острове писателю, нобелевскому лауреату, является провинциальный журналист. Сначала он всего лишь хочет взять интервью у знаменитого писателя. Но затем история начинает приобретать детективный характер, когда оба персонажа пытаются разгадать намерения друг друга. А над всем этим царит великая любовь. Любим ли мы реального человека, или его образ, который чувство создает в нашем воображении? Это два противоположных взгляда на любовь, преданность, измену…

    «Загадочные вариации» заинтересуют и тех, кто любит острый сюжет, и тех, кто с уважением относится к хорошей литературе. Бесспорные тому доказательства — тонкая и точная психологическая проработка характеров, увлекательность смело задуманного сюжета, очарование поэтической образности языка, дерзость сценического решения.

    Современная постановка по пьесе французского драматурга Э. Шмитта будет представлена на суд зрителей в исполнении Николая Горохова и Анатолия Шалухина. Спектакль будет показан на малой сцене.

    Владимирский драматический театр  (ул. Дворянская, 4)

    24 и 25 марта в 15.00

    Цена билета – 450 руб.

  3. Особенный взгляд на родные места

    Фотовыставка Бориса Пучкова «Владимирская Русь»

    Владимирская универсальная научная библиотека представляет первую персональную фотовыставку тележурналиста Бориса Пучкова «Владимирская Русь».

    Часть души фотохудожника отдана путешествиям по глубинке: «Для того, чтобы показать ее вот так, чтобы за душу взяло, надо этим переболеть… Суметь посмотреть на все другими глазами, рассмотреть то, что не видят другие. Почувствовать. Ведь в перекошенных деревянных срубах, старых церквушках есть сердце и вены, как в песне… Колорит глубинки в людях, а еще в том, что их окружает. В храмах, в истории. Нужно быть созерцателем. Мастерство фотографа заключается не в крутизне камеры».

    Владимирская областная научная библиотека (ул. Дзержинского, 3)

    Выставка работает до 23 апреля с 10.00 до 20.00, сб., вс. – с 10.00 до 18.00

    Вход свободный

  4. Фэнтези-рок от ивановских музыкантов

    Концерт группы «Шефанго Band»

    У вас есть замечательная возможность не просто окунуться в мир сказки, а сделать это через музыкальные произведения неповторимой группы «Шефанго Band» из города Иваново.
    Всех гостей концерта ждут оригинальные авторские тексты о сказочных героях и реальных чувствах под музыку рок-фьюжн. Мелодии «Шефанго Band»  завораживают, а стихи уводят по дорогам эльфов в фантастические миры.

    Творческая студия «Линия» (ул. Студеная Гора, 44а)

    25 марта в 19.00

    Цена билета – кто сколько может

  5. Разговор о любимых книгах при свечах

    Пижамный вечер в Час Земли

    В последнюю субботу марта проводится ежегодная международная акция – Час Земли. В этот день с 20.30 до 21.30 по местному времени люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

    Областная библиотека для молодежи присоединится к этой акции 25 марта в 20.00. Там тоже выключат свет, зажгут свечи, разложат пуфики. Сотрудники и гости библиотеки будут пить чай и вести неспешную беседу о любимых книгах.

    Областная библиотека для молодежи (пр-кт Строителей, 23)

    25 марта в 19.30

    Вход свободный, дресс-код — пижама
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