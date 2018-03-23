Устремляемся к новым горизонтам

Спектакль «Загадочные вариации»

К уединившемуся на острове писателю, нобелевскому лауреату, является провинциальный журналист. Сначала он всего лишь хочет взять интервью у знаменитого писателя. Но затем история начинает приобретать детективный характер, когда оба персонажа пытаются разгадать намерения друг друга. А над всем этим царит великая любовь. Любим ли мы реального человека, или его образ, который чувство создает в нашем воображении? Это два противоположных взгляда на любовь, преданность, измену…

«Загадочные вариации» заинтересуют и тех, кто любит острый сюжет, и тех, кто с уважением относится к хорошей литературе. Бесспорные тому доказательства — тонкая и точная психологическая проработка характеров, увлекательность смело задуманного сюжета, очарование поэтической образности языка, дерзость сценического решения.

Современная постановка по пьесе французского драматурга Э. Шмитта будет представлена на суд зрителей в исполнении Николая Горохова и Анатолия Шалухина. Спектакль будет показан на малой сцене.

Владимирский драматический театр (ул. Дворянская, 4)

24 и 25 марта в 15.00

Цена билета – 450 руб.