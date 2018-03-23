Устремляемся к новым горизонтам

-
Урок целеустремленности от ребенка
Фильм «В небо… за мечтой» (Россия, 2017)
Пятиклассники на уроке рассказывают, кем они мечтают стать. Девочки – фотомоделями и стилистами, мальчики – бизнесменами и директорами банка. И только Паша Новиков хочет стать летчиком-испытателем – служить Родине и быть полезным людям. А ведь если чего-то очень желать и настойчиво идти к цели, то мечта обязательно сбудется.
Однажды судьба сводит мальчика с настоящим летчиком-испытателем, который многое может рассказать про синее небо и самые разные самолеты. Несмотря на огромную разницу в возрасте, они быстро подружились и стали настоящими друзьями. И тогда летчик помогает Паше осуществить его мечту.
Кинотеатр «Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г)
24 и 25 марта в 16.00
Вход свободный
-
Удивительные перипетии любви
Спектакль «Загадочные вариации»
К уединившемуся на острове писателю, нобелевскому лауреату, является провинциальный журналист. Сначала он всего лишь хочет взять интервью у знаменитого писателя. Но затем история начинает приобретать детективный характер, когда оба персонажа пытаются разгадать намерения друг друга. А над всем этим царит великая любовь. Любим ли мы реального человека, или его образ, который чувство создает в нашем воображении? Это два противоположных взгляда на любовь, преданность, измену…
«Загадочные вариации» заинтересуют и тех, кто любит острый сюжет, и тех, кто с уважением относится к хорошей литературе. Бесспорные тому доказательства — тонкая и точная психологическая проработка характеров, увлекательность смело задуманного сюжета, очарование поэтической образности языка, дерзость сценического решения.
Современная постановка по пьесе французского драматурга Э. Шмитта будет представлена на суд зрителей в исполнении Николая Горохова и Анатолия Шалухина. Спектакль будет показан на малой сцене.
Владимирский драматический театр (ул. Дворянская, 4)
24 и 25 марта в 15.00
Цена билета – 450 руб.
-
Особенный взгляд на родные места
Фотовыставка Бориса Пучкова «Владимирская Русь»
Владимирская универсальная научная библиотека представляет первую персональную фотовыставку тележурналиста Бориса Пучкова «Владимирская Русь».
Часть души фотохудожника отдана путешествиям по глубинке: «Для того, чтобы показать ее вот так, чтобы за душу взяло, надо этим переболеть… Суметь посмотреть на все другими глазами, рассмотреть то, что не видят другие. Почувствовать. Ведь в перекошенных деревянных срубах, старых церквушках есть сердце и вены, как в песне… Колорит глубинки в людях, а еще в том, что их окружает. В храмах, в истории. Нужно быть созерцателем. Мастерство фотографа заключается не в крутизне камеры».
Владимирская областная научная библиотека (ул. Дзержинского, 3)
Выставка работает до 23 апреля с 10.00 до 20.00, сб., вс. – с 10.00 до 18.00
Вход свободный
-
Фэнтези-рок от ивановских музыкантов
Концерт группы «Шефанго Band»
У вас есть замечательная возможность не просто окунуться в мир сказки, а сделать это через музыкальные произведения неповторимой группы «Шефанго Band» из города Иваново.
Всех гостей концерта ждут оригинальные авторские тексты о сказочных героях и реальных чувствах под музыку рок-фьюжн. Мелодии «Шефанго Band» завораживают, а стихи уводят по дорогам эльфов в фантастические миры.
Творческая студия «Линия» (ул. Студеная Гора, 44а)
25 марта в 19.00
Цена билета – кто сколько может
-
Разговор о любимых книгах при свечах
Пижамный вечер в Час Земли
В последнюю субботу марта проводится ежегодная международная акция – Час Земли. В этот день с 20.30 до 21.30 по местному времени люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.
Областная библиотека для молодежи присоединится к этой акции 25 марта в 20.00. Там тоже выключат свет, зажгут свечи, разложат пуфики. Сотрудники и гости библиотеки будут пить чай и вести неспешную беседу о любимых книгах.
Областная библиотека для молодежи (пр-кт Строителей, 23)
25 марта в 19.30
Вход свободный, дресс-код — пижама
Устремляемся к новым горизонтам
Просмотры:
Обсуждение