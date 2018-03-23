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Справятся даже дети
Мастер по изготовлению свечей Анастасия Филатова рассказывает, как дома можно сделать оригинальные свечи к Пасхе. Рецепт настолько простой, что в ним справятся даже дети. Веселые «скорлупки» станут прелестным украшением пасхального стола или прекрасной идеей для подарка.
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Приготовьте все необходимое
Нам понадобятся: парафиновые свечи (или парафин), восковые мелки, надувной шарик, емкость для плавления парафина, ножницы.
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Растопите парафин
Возьмите парафин или парафиновые свечи. Аккуратно разрежьте на кусочки, чтоб не повредить фитиль, он ещё понадобится. Растопите парафин на водяной бане. Ножом настругайте немного белого воскового мелка и добавьте в расплавленный парафин.
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Создайте основу
Слегка надуйте шарик и завяжите его. Чтобы сделать яичную скорлупу, обмокните шарик в белый парафин и сразу остудите в холодной воде. Повторите эту процедуру около 8-10 раз.
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Сформируйте скорлупку
Сдуйте шарик и извлеките его из нашей скорлупы. Возьмите ножницы и аккуратно вырежьте заостренные края скорлупы.
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Залейте «желток»
Оставшийся парафин окрасьте в жёлтый цвет при помощи восковых мелков. Обмакните фитиль в парафин и дайте ему подсохнуть. Он станет жестким, и с ним будет легче работать.
На дно скорлупки налейте небольшое количество парафина и закрепите в нем фитиль. Долейте ещё 3-4 см желтого парафина. Оригинальная свеча готова!
Автор: Татьяна Лысова
Фото: Анастасия Филатова
Оригинальные свечи к Пасхе делаем своими руками
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