Оригинальные свечи к Пасхе делаем своими руками

Оставшийся парафин окрасьте в жёлтый цвет при помощи восковых мелков. Обмакните фитиль в парафин и дайте ему подсохнуть. Он станет жестким, и с ним будет легче работать.

На дно скорлупки налейте небольшое количество парафина и закрепите в нем фитиль. Долейте ещё 3-4 см желтого парафина. Оригинальная свеча готова!

Автор: Татьяна Лысова

Фото: Анастасия Филатова