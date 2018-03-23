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Оригинальные свечи к Пасхе делаем своими руками

  1. Справятся даже дети

    Мастер по изготовлению свечей Анастасия Филатова рассказывает, как дома можно сделать оригинальные свечи к Пасхе. Рецепт настолько простой, что в ним справятся даже дети. Веселые «скорлупки» станут прелестным украшением пасхального стола или прекрасной идеей для подарка.

  2. Приготовьте все необходимое

    Нам понадобятся: парафиновые свечи (или парафин), восковые мелки, надувной шарик, емкость для плавления парафина, ножницы.

  3. Растопите парафин

    Возьмите парафин или парафиновые свечи. Аккуратно разрежьте на кусочки, чтоб не повредить фитиль, он ещё понадобится. Растопите парафин на водяной бане. Ножом настругайте немного белого воскового мелка и добавьте в расплавленный парафин.

  4. Создайте основу

    Слегка надуйте шарик и завяжите его. Чтобы сделать яичную скорлупу, обмокните шарик в белый парафин и сразу остудите в холодной воде. Повторите эту процедуру около 8-10 раз.

  5. Сформируйте скорлупку

    Сдуйте шарик и извлеките его из нашей скорлупы. Возьмите ножницы и аккуратно вырежьте заостренные края скорлупы.

  6. Залейте «желток»

    Оставшийся парафин окрасьте в жёлтый цвет при помощи восковых мелков. Обмакните фитиль в парафин и дайте ему  подсохнуть. Он станет жестким, и с ним будет легче работать.

    На дно скорлупки налейте небольшое количество парафина и закрепите в нем фитиль. Долейте ещё 3-4 см желтого парафина. Оригинальная свеча готова!

    Автор: Татьяна Лысова

    Фото: Анастасия Филатова
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