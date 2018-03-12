Самое время поехать в Гремячий ключ

Знаменитый Гремячий ключ – многие столетия неиссякаемый источник, забивший по молитвам преподобного Сергия Радонежского и его соратника преподобного Романа Киржачского. По преданию, это случилось ровно 660 лет назад. Он находится на границе Московской и Владимирской областей. Последние несколько километров пути к нему на машине проехать трудно, но сейчас, в марте, сделать это можно без проблем.

Впервые мне довелось туда попасть в начале 2000-х по совету нынешнего благочинного Коврова и Ковровского района протоиерея Михаила Чернова. С тех пор святой источник стал одним из желанных мест для поездок по пути в Лавру или обратно.

Этот уникальный уголок среднерусской природы никому и никогда не может надоесть. Практически каждый, кто приехал туда первый раз, потом непременно возвращается к Гремячему ключу снова и снова. Многим тысячам людей вода из святого источника спасает здоровье, а нередко и саму жизнь. Мой отец в 2001 году благодаря этой воде исцелился от рака, хотя врачи тогда давали ему не более полугода жизни. После лечения святой водой из Гремячего ключа он прожил еще почти 16 лет…

Огромная популярность и востребованность источника с поистине живой водой привела к тому, что если вплоть до середины 2000-х туда легко можно было проехать даже на «Жигулях», во всяком случае, летом, то потом разбитая колесами огромного числа авто грунтовка в глинистой почве стала местами непроходимой даже для самых «крутых» внедорожников.

Лучшая пора для поездки на Гремячий ключ – начало марта. Можно доехать до самого места буквально на чем угодно, в том числе на обычном седане. Единственно местами встречные машины могут не разъехаться, поэтому водителям надо быть внимательными и отслеживать «карманы» для возможного пропуска.

И, наконец, вот она – финишная прямая, с которой вдали, словно сказка наяву, открывается панорама подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры у Гремячего ключа. С каждым годом и даже с каждым месяцем, благодаря поддержке и самоотверженному труду энтузиастов, там появляются новые объекты, превращая когда-то пустынное место в оживший древнерусский городок с крепостными башнями и воротами, деревянными стенами и теремами, рублеными церквями, колокольнями и часовнями, примерно такими же, как они выглядели во времена Сергия Радонежского.

Словно по волшебству поднялись башни и звонницы, к небу тянутся тесовые кровли, а рубленые в клеть башни напоминают о давних богатырских былинных временах. Рядом совсем недавно выросла еще одна самая высокая 30-метровая деревянная башня, в которой будет размещен музей, рассказывающий об истории источника и его обустройстве.

Бесконечные деревянные мостовые, мостики и лесенки выводят к источнику, точнее множеству источников, из которых вода с высоты нескольких десятков метров из расселин поросшим сосновым лесом известковых круч неустанно изливается по деревянным желобам. У них бесконечная череда паломников и туристов, которые на разных ярусах умываются, набирают воду десятками литров (словно дефицит в советскую пору).

Самые отважные окунаются с головой или даже минутами плавают в закрытых купальнях или в открытых бассейнах. Ученые давно установили, что температура воды Гремячего ключа и летом, и зимой остается постоянной – плюс 6 градусов. Однако никто никогда не только не заболевает от такого купания, но, наоборот, многие исцеляются от всевозможных недугов.

Купание и набирание воды в неограниченных количествах на источнике – все совершенно бесплатно. На входе продают лишь пластиковые бутыли, пироги и сувениры. Поэтому бесконечное строительство в Святогорье (так все чаще называют местность у Гремячего ключа) – не заработок, а благотворительность со стороны организаторов.

Сегодня там возведен почти целый сказочный городок, наподобие тех, что стояли во Владимирской Руси во времена Дмитрия Донского и Радонежского угодника. Можно долго бродить по переходам и лестницам от источника к источнику, от часовни к часовне, подниматься на самый верх источающей неиссякаемую влагу горы, где кончаются деревянные лестницы и продолжаются лишь пешеходные тропы.

В любую погоду, в любое время года там никогда не бывает скучно или уныло. К тому же на территории немало разных «фишек» дополнительно поднимающих настроение. Один только указатель с фигурой кота чего стоит – словно в детском парке.

Посещение Гремячего ключа, все равно, в какой по счету раз, это всегда большой и светлый праздник, и никогда не хочется уезжать оттуда. Лишь немного завидуешь тем, кто приезжает туда впервые, так как у них самые сильные впечатления, которые останутся сильными на всю оставшуюся жизнь.

Сейчас, пользуясь мартовскими холодами и затяжной весной, пока еще под солнечными лучами не рухнул накатанный зимний путь, самое время посетить источник преподобного Сергия Радонежского и Романа Киржачского. Попав в Святогорье, вы в одночасье переместитесь из суетного XXI века в средневековье с его непоколебимыми традициями и неиссякаемой верой.

Николай Фролов

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