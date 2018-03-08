Модное преображение: готовимся к отпуску

Исторический момент! Представляю вам первый выпуск акции “Модное преображение”. Первая участница – Екатерина. В своем письме Катя рассказала, что собирается в отпуск на побережье и мечтает появиться на пляже в идеальной форме. До поездки у нашей героини почти четыре месяца. Этого хватит, чтобы исполнить ее желание! А мы поможем:

Итак, Екатерина занимается спортом. Еще один залог отличной физической формы – правильное питание. Об этом говорит и известный во Владимире диетолог Ольга Макарова. Никаких жестких мер, только рациональный подход. При этом каждой девушке нужна индивидуальная программа питания, которая бы учитывала особенности ее организма. И – о, чудо! – тогда похудеть можно раз и навсегда, – считает наш диетолог. Получить индивидуальную консультацию Ольги Макаровой можно, записавшись по телефону: 8 (919) 013-49-58.

Визуально стройнит и красивый, ровный загар. Перед отпуском кожу к жаркому южному солнцу можно подготовить в солярии. Совсем недавно во Владимире появился уникальный солярий с красными лампами “Коллатэн”. Их свет омолаживает кожу, стимулируя естественную выработку коллагена. Эксперты утверждают, что такой солярий подойдет и обладательницам светлой, чувствительной кожи. Позагорать в под лампами “Коллатэн” можно только в солярий-клубе “ЖестЪ“. Он работает по двум адресам: на ул.Юбилейной, 15 (тел.: 46‑12-14) и проспекте Ленина, 44 (тел.: 44-38-94).

А ты готова к маленьким, но модным изменениям? Тогда участвуй в акции “Модное преображение”! Участницы смогут обновить свой образ к началу весны (никаких глобальных перемен, только приятные мелочи).

Что нужно сделать, чтобы стать участницей акции

“Модное преображение”:

– быть старше 18 лет;

– быть готовой к видеосъемкам;

– прислать свое фото и короткий (несколько фраз) рассказ о себе на нашу почту: modnaya-2019@mail.ru;

– указать в письме свой контактный телефон.

Всех участниц ждут приятные сюрпризы от наших партнеров:

Студия эпиляции “Шелковая“

пр-т Ленина, 2

Тел.: +7 (930) 220-1115

silk33.ru

Салон дизайнерской одежды GLANCE

Торговые ряды, 1 этаж

ул.Большая Московская, 19-а

Пицца-бар “Франки Фэп“

ул.Большая Московская, 15

Тел: 8 (960) 730-55-55

Такси “Тройка“

Тел.: 35-35-35

Жду ваших писем!

С любовью, МоднаЯ

Фото: koketka.tj