Правильно ли вы поститесь?

1. Что такое пост?
Правильно!
Неправильно!
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Кто автор этого афоризма: «Если бы в посте всё дело было в еде, то святыми были бы коровы»?
Правильно!
Неправильно!
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На что необходимо обратить особое внимание во время поста?
Правильно!
Неправильно!
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Какие продукты не рекомендуется есть в Великий пост?
Правильно!
Неправильно!
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Что такое сухоядение в Великий пост?
Правильно!
Неправильно!
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Можно ли во время Великого поста пить вино?
Правильно!
Неправильно!
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Какие сладости разрешено употреблять в Великий пост?
Правильно!
Неправильно!
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Сколько дней продолжается Великий пост?
Правильно!
Неправильно!
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Что, кроме еды, необходимо ограничить в Великий пост?
Правильно!
Неправильно!
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Что считается суетным развлечением?
Правильно!
Неправильно!
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