Правильно ли вы поститесь?

1. Что такое пост? Православная диета Жертва Богу в виде ограничения в пище Очищение души через избавление от греховных помыслов Правильно! Неправильно! -

Кто автор этого афоризма: «Если бы в посте всё дело было в еде, то святыми были бы коровы»? Иоанн Дамаскин Серафим Саровский Сергий Радонежский Правильно! Неправильно! -

На что необходимо обратить особое внимание во время поста? Ограничение количества пищи Посещение церкви и чтение молитв Ограждение себя от суетного мира Правильно! Неправильно! -

Какие продукты не рекомендуется есть в Великий пост? Мясо и рыбу Мясо, яйца и молоко Все продукты животного происхождения Правильно! Неправильно! -

Что такое сухоядение в Великий пост? В эти дни не едят термически обработанную пищу В эти дни ограничивают потребление жидкостей В эти дни допустимы только сухари и сухофрукты Правильно! Неправильно! -

Можно ли во время Великого поста пить вино? Нет, это запрещено Да, во все дни, кроме сухоядения Только в выходные дни не более одного бокала Правильно! Неправильно! -

Какие сладости разрешено употреблять в Великий пост? Запрещены все сладости Разрешены только мед и фрукты Допустимы все сладости растительного происхождения Правильно! Неправильно! -

Сколько дней продолжается Великий пост? 30 48 56 Правильно! Неправильно! -

Что, кроме еды, необходимо ограничить в Великий пост? Посещение работы Встречи с друзьями Разгульное веселье и суетные развлечения Правильно! Неправильно! -