Тайный заговор авиакомпаний, или Все о ручной клади

Требования, предъявляемые к ручной клади, можно приравнять к высоким стандартам модных домов. Большинство авиакомпаний разрешают взять с собой в салон самолета багаж размером 55 х 40 х 25 см. Его вес не может превышать 10 килограммов.

Если вы путешествуете вдвоем, разумно разделить вещи пополам. Аргумент «это наша общая сумка, поэтому она весит больше нормы» не работает. В аэропортах установили измерители для клади – удобно и бесплатно.

Учтите, что за фотоаппарат, зонт, ноутбук и даже книгу, которые не поместились в ручную кладь, придется доплатить. Во избежание недоразумений поместите все гаджеты в сумку и только потом отправляйтесь на регистрацию.