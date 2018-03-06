Тайный заговор авиакомпаний, или Все о ручной клади

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Как пережить посадку и не остаться без багажа
Правила провоза багажа и ручной клади на борту регулярных рейсов авиакомпании меняют на ходу. Иногда путешественники узнают о нововведениях лишь в аэропорту. Известны случаи, когда пассажиры натягивали содержимое чемоданов на себя прямо у стойки регистрации. Внезапно округлившиеся женщины шли на посадку, сверкая многочисленными подолами платьев. Тем временем пустые чемоданы дожидались своих хозяек в лесополосе у аэропорта. «Призыв» делится секретом, как пережить посадку и не остаться без багажа.
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Ручная кладь
Требования, предъявляемые к ручной клади, можно приравнять к высоким стандартам модных домов. Большинство авиакомпаний разрешают взять с собой в салон самолета багаж размером 55 х 40 х 25 см. Его вес не может превышать 10 килограммов.
Если вы путешествуете вдвоем, разумно разделить вещи пополам. Аргумент «это наша общая сумка, поэтому она весит больше нормы» не работает. В аэропортах установили измерители для клади – удобно и бесплатно.
Учтите, что за фотоаппарат, зонт, ноутбук и даже книгу, которые не поместились в ручную кладь, придется доплатить. Во избежание недоразумений поместите все гаджеты в сумку и только потом отправляйтесь на регистрацию.
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Без права на ошибку
В стоимость билета включен перевоз багажа с суммарным размером трех сторон не более 158 сантиметров. Вес не может превышать 23 килограммов. Для путешествующих пар напоминаем, что вес и габариты общего чемодана не могут превышать принятых стандартов, даже если у вас один чемодан на двоих.
Чтобы не попасть впросак, взвесьте свой багаж до начала регистрации. В каждом аэропорту есть платные весы. За сравнительно небольшие деньги вы можете определить вес чемодана и принять меры по его переупаковке. Опытные путешественники пользуются весами свободных стоек регистрации. Аэропорты не отключают их от сети в часы простоя. Всегда можно найти такие весы и сэкономить сотню-другую.
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Брать или не брать? Вот в чем вопрос
На борт самолета можно пронести до 1 литра жидкости. Ее необходимо переупаковать в емкости не более 100 миллилитров. Если вы попытаетесь пронести наполовину заполненный флакон на 200 мл, то у вас его однозначно отнимут.
Все емкости должны быть сложены в косметичку или пакет с замком. Авиакомпании предъявляют требования и к таким пакетам. Они должны быть прозрачными с длиной стороны не более 20 сантиметров.
К разрешенным жидкостям относятся кремы, гели и шампуни, духи, дезодоранты. На борт можно пронести мини-бутылки с алкоголем, но на практике их отнимают при прохождении контроля. Исключение – напитки, купленные в duty free.
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Дети на борту
Родителям, путешествующим с малышами, можно взять с собой сок или пюре. Детское питание в мини-упаковках разрешено проносить на борт. Если ребенок питается смесями, придется воспользоваться водой, которая есть в самолете. Она может не отвечать вашим требованиям к стандартам детской питьевой воды, но это лучше, чем ничего. Во время полета попросите стюардессу развести и подогреть смесь.
Учтите, что на большинстве рейсов горячими обедами не кормят. Перекус для детей постарше можно положить в их ручную кладь. Ребенок до двух лет права на ручную кладь не имеет. Дети старше могут пронести на борт самолета не более 5 килограммов. Путешествуя с детьми, приготовьте для каждого отдельную сумку или рюкзак.
Автор: Екатерина Андреева
Тайный заговор авиакомпаний, или Все о ручной клади
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