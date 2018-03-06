Секреты выращивания рассады от хозяина балконного огорода

Живу я на первом этаже, прямое солнце у меня с рассвета до 13-14 часов дня. Потом оно убегает за дом напротив. Основная проблема — нехватка света для нормального роста растений. Дисбаланс в световом и тепловом режиме может сдвинуть поступление урожая на несколько недель.

А в городских квартирах у нас под окнами батареи, которые сушат воздух и локально сильно его перегревают. При недостатке света и повышенной температуре рассада очень сильно вытягивается.