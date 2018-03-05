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Окно в детство
Выставка работ художника Евгения Монина
Где: Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (ул. Мира, 51)
Когда: до 15 марта
Сколько стоит: бесплатно
Зачем: художник Евгений Монин (1931-2002) проиллюстрировал более 200 детских книг. Вы могли видеть его работы в сказках Маршака, Чуковского и братьев Гримм. Мастер очень точно передавал жанровые краски, аксессуары, фактуры, архитектурные элементы и костюмы. Простыми на первый взгляд деталями и штрихами Монин умел показать очень сложные, но всем понятные человеческие эмоции.
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Железные леди
Лекция-встреча «Богини советского кино»
Где: “Культурно-образовательный центр” (пр. Ленина, 12)
Когда: 7 марта, 15:00
Сколько стоит: бесплатно
Зачем: не стоит пугаться официального названия! Речь на встрече пойдёт о Фаине Раневской и Любови Орловой. Биографию этих женщин скучной не назовёшь. Многие высказывания Фаины Георгиевны до сих пор звучат и провокационно, и жизненно (особенно накануне 8 Марта): “Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и — глупыми, чтобы они могли любить мужчин”.
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Мировая премьера во Владимире
TheatreHD. Гамлет: Камбербэтч (рус.субтитры)
Где: “Киномакс-Буревестник” (пр. Ленина, 29)
Когда: 7 марта, 19:00
Сколько стоит: 450 руб.
Зачем: вместе со всем миром вы сможете посмотреть премьеру постановки на сцене лондонского театра “Барбикан”. Принца датского играет номинант на “Оскар”, теле-Шерлок Бенедикт Камбербэтч. Сюжет классический: король убит, его коварный брат взошел на трон. Состояние Гамлета отлично описывает фраза одного английского философа: “Это не тот, кто не может сохранить рассудок, но, напротив, тот, кто стремится окончательно его потерять”.
Развлечения на будни: разминаемся перед 8 Марта
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