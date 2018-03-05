Развлечения на будни: разминаемся перед 8 Марта

Выставка работ художника Евгения Монина

Где: Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (ул. Мира, 51)

Когда: до 15 марта

Сколько стоит: бесплатно

Зачем: художник Евгений Монин (1931-2002) проиллюстрировал более 200 детских книг. Вы могли видеть его работы в сказках Маршака, Чуковского и братьев Гримм. Мастер очень точно передавал жанровые краски, аксессуары, фактуры, архитектурные элементы и костюмы. Простыми на первый взгляд деталями и штрихами Монин умел показать очень сложные, но всем понятные человеческие эмоции.