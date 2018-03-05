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Развлечения на будни: разминаемся перед 8 Марта

  1. Окно в детство

    Выставка работ художника Евгения Монина

    Где: Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (ул. Мира, 51)

    Когда: до 15 марта

    Сколько стоит: бесплатно

    Зачем: художник Евгений Монин (1931-2002) проиллюстрировал более 200 детских книг. Вы могли видеть его работы в сказках Маршака, Чуковского и братьев Гримм. Мастер очень точно передавал жанровые краски, аксессуары, фактуры, архитектурные элементы и костюмы. Простыми на первый взгляд деталями и штрихами Монин умел показать очень сложные, но всем понятные человеческие эмоции.

    Фото: bl-school.com

  2. Железные леди

    Лекция-встреча «Богини советского кино»

    Где: “Культурно-образовательный центр” (пр. Ленина, 12)

    Когда: 7 марта, 15:00

    Сколько стоит: бесплатно

    Зачем: не стоит пугаться официального названия! Речь на встрече пойдёт о Фаине Раневской и Любови Орловой. Биографию этих женщин скучной не назовёшь. Многие высказывания Фаины Георгиевны до сих пор звучат и провокационно, и жизненно (особенно накануне 8 Марта): “Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и — глупыми, чтобы они могли любить мужчин”.

    Фото: bulvar.com.ua

  3. Мировая премьера во Владимире

    TheatreHD. Гамлет: Камбербэтч (рус.субтитры)

    Где: “Киномакс-Буревестник” (пр. Ленина, 29)

    Когда: 7 марта, 19:00

    Сколько стоит: 450 руб.

    Зачем: вместе со всем миром вы сможете посмотреть премьеру постановки на сцене лондонского театра “Барбикан”. Принца датского играет номинант на “Оскар”, теле-Шерлок Бенедикт Камбербэтч. Сюжет классический: король убит, его коварный брат взошел на трон. Состояние Гамлета отлично описывает фраза одного английского философа: “Это не тот, кто не может сохранить рассудок, но, напротив, тот, кто стремится окончательно его потерять”.

    Фото: kinowar.com

     
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