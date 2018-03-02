Весенняя перезагрузка без гламура

«Глянцевые» красавицы рекомендуют взбодрить иммунитет при помощи богатых цинком устриц. В реальной жизни люди не ездят в вечерних платьях в общественном транспорте и не едят деликатесы на обед. Ищем замену источника цинка в обычных магазинах и находим в семечках, бобах и зерновых. В фасоли содержится достаточно этого вещества, чтобы справиться с накопленной усталостью и хандрой.