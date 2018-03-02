Весенняя перезагрузка без гламура

-
Бюджетный способ добиться желаемого
Замучили насморк, бессонница, головная боль и усталость? Это следствие зимних перегрузок организма – холодов, ветра и дефицита солнца. Не спеши тратить семейный бюджет на дорогие витамины и пищевые добавки. За «энергетическими батарейками» для всей семьи отправляйся в магазин шаговой доступности. Фитнес-тренер Ольга Новикова рассказывает, как восстановить силы после долгой зимы и не проесть семейный бюджет на экзотических фруктах.
-
Стираем синдром усталости
«Глянцевые» красавицы рекомендуют взбодрить иммунитет при помощи богатых цинком устриц. В реальной жизни люди не ездят в вечерних платьях в общественном транспорте и не едят деликатесы на обед. Ищем замену источника цинка в обычных магазинах и находим в семечках, бобах и зерновых. В фасоли содержится достаточно этого вещества, чтобы справиться с накопленной усталостью и хандрой.
-
Куриный супчик вместо лекарства
В обычном курином бульоне содержится полный набор аминокислот, которые необходимы для поддержки истощенного организма. В русской традиции куриный суп – первое средство от простуды. Свежий бульон поможет расслабиться, пропотеть и быстро восстановиться после инфекционного заболевания. Для большей пользы добавьте в него овощи.
-
Свекольный сок как альтернатива
Уровень лейкоцитов у детей и взрослых растет, если в меню есть икра, грецкие орехи, гранаты и цитрусовые. На среднюю зарплату сложно обеспечить семью такими источниками витаминов и белых телец. Пейте свекольный сок, вкусно и полезно! Еще один источник адекватной замены дорогих продуктов создайте у себя на подоконнике. Начните выращивать зелень для собственного стола сами.
-
Квашеная капуста с клюквой на закуску
У нас в области много разновидностей квашеных ферментированных продуктов, богатых витаминами групп А и В. Капуста, моченая клюква и яблоки понижают уровень холестерина в крови, улучшают обмен веществ, ускоряют заживление ран на коже и справляются с аллергией. Она улучшает работу кишечника, помогает сбросить лишний вес и хорошо утоляет голод.
-
Детокс на отваре из шиповника
За процедурой детокса не обязательно ехать в дорогой спа-салон. Отличный способ избавить тело от токсинов и лишней воды – обычная русская баня и отвары из трав и ягод. Это – прекрасное средство для перезагрузки иммунитета. Отваром из шиповника лечат авитаминоз, простуду и даже обморожение кожи. Немного калины усилит действие вашего напитка из шиповника.
Автор: Екатерина Андреева
Весенняя перезагрузка без гламура
Просмотры:
Обсуждение