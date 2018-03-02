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Эти выходные вы запомните!

Праздник творчества, театр, космос, агитпроп и "Аномалия"

  1. Эпицентр творчества

    Фестиваль “Реки-руки”

    Где: Центр культуры и искусства на Соборной (Дом офицеров)

    Когда: 3 и 4 марта марта с 10:00

    Сколько стоит: 100 руб., но если решите поучаствовать в мастер-классах, деньги понадобятся

    Зачем: огромная ярмарка, на которой 150 мастеров представят свои работы. На площадках фестиваля будут организованы творческие и развивающие мастер-классы для всей семьи: резьба по дереву, плетение на коклюшках, роспись печатного пряника, рисунки на спилах деревьев, изготовление панно из кофейных зерен и многое другое. В этом году всё действо будет сопровождаться насыщенной музыкальной программой.

    Фото: vk.com

  2. Непростая история любви

    Спектакль “Пять вечеров”

    Где: Владимирский академический областной театр драмы

    Когда: 3 марта в 19:00

    Сколько стоит: 500-600 руб.

    Зачем: премьера этого спектакля состоялась ещё в 2015 году. Постановка Линаса Мариуса Зайкаускаса реакцию вызвала неоднозначную. В прессе вы можете встретить и хвалебные, и критические заметки. Но сходить на мелодраму в 2-х действиях по пьесе Александра Володина стоит. В центре повествования – двое, нашедшие друг друга после 17 лет разлуки. Всего пять вечеров проведут вместе Ильин и Тамара, но этого окажется достаточно, чтобы забытая любовь ожила.

    Фото: culture.ru

  3. Выставка космических масштабов

    “Свет звездного прошлого”

    Где: Владимирский планетарий

    Когда: с 11:00 до 14:00

    Сколько стоит: бесплатно

    Зачем: выставка работает последний день! Вы ещё можете успеть посмотреть на чудеса Вселенной: скопления, ярчайшие звезды и туманности, сфотографированные с помощью телескопа Хаббл. Каждый из этих объектов грандиозен. Все они удалены от Земли на десятки, сотни и миллиарды световых лет. То, что увидел и запечатлел знаменитый на весь мир космический телескоп – глубокое прошлое мироздания. Такими были эти далёкие галактики, когда излучаемый и отражённый ими свет начал своё путешествие в сторону Солнечной системы.

  4. Фарфоровый голос пропаганды

    Выставка агитационного фарфора “На пути к социализму…”

    Где: Спасо-Евфимиев монастырь, экспозиция “Суздальская тюрьма” (г. Суздаль)

    Когда: с 10:00 до 18:00

    Сколько стоит: 400 руб. (200 руб. – льготный). Дети до 16 лет проходят бесплатно

    Зачем: на этой выставке вы сможете прочувствовать времена, когда государство обращалось к тебе с призывами даже из тарелки. После Октябрьской революции страна испытывала недостаток бумаги. Печатать газеты и плакаты было особо не на чем, советское правительство прибегало к самым необычным способам пропаганды. На тарелках, чашках и сервизах стали появляться революционные лозунги: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”, “Фабрики — рабочим!”, “Земля — крестьянам!”.

    Фото: fishki.net

  5. Семейное кино

    Что: фильм “Аномалия” (Россия, 2017)

    Где: социальный кинотеатр “Милосердие и порядок”

    Когда: с 3 марта, 13:30

    Сколько стоит: бесплатно

    Зачем: добрая семейная история об одноклассниках Коле и Варе, которые нашли в интернете загадочный ролик. Автор видео рассказывал, что нашёл чудо-озеро и поймал там полутораметрового окуня. Вместе с родителями ребята решили найти таинственный водоём и своими глазами увидеть гигантскую рыбину.

    Фото: kinopoisk.ru

     
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