Эти выходные вы запомните!

“Свет звездного прошлого”

Где: Владимирский планетарий

Когда: с 11:00 до 14:00

Сколько стоит: бесплатно

Зачем: выставка работает последний день! Вы ещё можете успеть посмотреть на чудеса Вселенной: скопления, ярчайшие звезды и туманности, сфотографированные с помощью телескопа Хаббл. Каждый из этих объектов грандиозен. Все они удалены от Земли на десятки, сотни и миллиарды световых лет. То, что увидел и запечатлел знаменитый на весь мир космический телескоп – глубокое прошлое мироздания. Такими были эти далёкие галактики, когда излучаемый и отражённый ими свет начал своё путешествие в сторону Солнечной системы.