Эти выходные вы запомните!

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Эпицентр творчества
Фестиваль “Реки-руки”
Где: Центр культуры и искусства на Соборной (Дом офицеров)
Когда: 3 и 4 марта марта с 10:00
Сколько стоит: 100 руб., но если решите поучаствовать в мастер-классах, деньги понадобятся
Зачем: огромная ярмарка, на которой 150 мастеров представят свои работы. На площадках фестиваля будут организованы творческие и развивающие мастер-классы для всей семьи: резьба по дереву, плетение на коклюшках, роспись печатного пряника, рисунки на спилах деревьев, изготовление панно из кофейных зерен и многое другое. В этом году всё действо будет сопровождаться насыщенной музыкальной программой.
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Непростая история любви
Спектакль “Пять вечеров”
Где: Владимирский академический областной театр драмы
Когда: 3 марта в 19:00
Сколько стоит: 500-600 руб.
Зачем: премьера этого спектакля состоялась ещё в 2015 году. Постановка Линаса Мариуса Зайкаускаса реакцию вызвала неоднозначную. В прессе вы можете встретить и хвалебные, и критические заметки. Но сходить на мелодраму в 2-х действиях по пьесе Александра Володина стоит. В центре повествования – двое, нашедшие друг друга после 17 лет разлуки. Всего пять вечеров проведут вместе Ильин и Тамара, но этого окажется достаточно, чтобы забытая любовь ожила.
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Выставка космических масштабов
“Свет звездного прошлого”
Где: Владимирский планетарий
Когда: с 11:00 до 14:00
Сколько стоит: бесплатно
Зачем: выставка работает последний день! Вы ещё можете успеть посмотреть на чудеса Вселенной: скопления, ярчайшие звезды и туманности, сфотографированные с помощью телескопа Хаббл. Каждый из этих объектов грандиозен. Все они удалены от Земли на десятки, сотни и миллиарды световых лет. То, что увидел и запечатлел знаменитый на весь мир космический телескоп – глубокое прошлое мироздания. Такими были эти далёкие галактики, когда излучаемый и отражённый ими свет начал своё путешествие в сторону Солнечной системы.
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Фарфоровый голос пропаганды
Выставка агитационного фарфора “На пути к социализму…”
Где: Спасо-Евфимиев монастырь, экспозиция “Суздальская тюрьма” (г. Суздаль)
Когда: с 10:00 до 18:00
Сколько стоит: 400 руб. (200 руб. – льготный). Дети до 16 лет проходят бесплатно
Зачем: на этой выставке вы сможете прочувствовать времена, когда государство обращалось к тебе с призывами даже из тарелки. После Октябрьской революции страна испытывала недостаток бумаги. Печатать газеты и плакаты было особо не на чем, советское правительство прибегало к самым необычным способам пропаганды. На тарелках, чашках и сервизах стали появляться революционные лозунги: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”, “Фабрики — рабочим!”, “Земля — крестьянам!”.
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Семейное кино
Что: фильм “Аномалия” (Россия, 2017)
Где: социальный кинотеатр “Милосердие и порядок”
Когда: с 3 марта, 13:30
Сколько стоит: бесплатно
Зачем: добрая семейная история об одноклассниках Коле и Варе, которые нашли в интернете загадочный ролик. Автор видео рассказывал, что нашёл чудо-озеро и поймал там полутораметрового окуня. Вместе с родителями ребята решили найти таинственный водоём и своими глазами увидеть гигантскую рыбину.
Эти выходные вы запомните!
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