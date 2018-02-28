Аллергия на кошек: мифы и реальность

Когда вы будете задыхаться от аллергии и знать, кто является этому причиной, вряд ли вы станете любить и уделять достаточно внимания кошке. Кроме того,

Рекомендую каждому будущему кошатнику пройти своего рода тест-драйв. Сходите в питомник и помогите их сотрудникам в уходе за животными. Желательно в течение нескольких дней. Понаблюдайте за реакцией своего организма на общение с животными. Нет ли сыпи, кашля, зуда?