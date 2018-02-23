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Готовим поэтическую солдатскую кашу

Классическое блюдо армейского рациона

  1. Байки из кухни

    «Кухня, кухня – запах каши, острых баек аромат…» – воспевал походную еду поэт Николай Турнаев. Что за каша была в котле военного повара, так здорово сочетавшаяся с солдатскими шутками-прибаутками? Гречка с мясом – самое распространённое блюдо военного рациона. Сейчас пост, и про скоромный ингредиент упоминать не следовало бы, но из песни слов не выкинешь, а тем более мясо – из солдатского меню. Будем придерживаться реалий и в мужской праздник раскроем секрет той самой – походной – гречневой каши.

  2. Ингредиенты

    тушенка мясная

    300 г гречневой крупы

    3-4 стакана воды

    3 шт. репчатого лука

    соль

    лавровый лист

    сало

    В 100 г гречневой каши с мясом содержится 242 ккал.

  3. Способ приготовления

    Репчатый лук очистить и нарезать брусочками. Обжарить его на несоленом сале. В кастрюлю выложить тушенку, жареный лук и промытую гречневую крупу. Перемешать и залить водой. Готовить кашу на среднем огне до готовности гречки. Посолить, добавить лавровый лист. Снять кашу с огня, закрыть крышкой и укутать в полотенце. Через 20 минут кашу можно подавать.

  4. К сведению на всякий случай

    Нормальная суточная норма российского солдата составляет 104 г жиров, 109 г белков, 654 г углеводов и целых 4246 ккал. В индивидуальный рацион питания солдата входят гуляш с картошкой, каша гречневая с говядиной, паштет, рагу из овощей, фрикадельки из говядины, пюре из фруктов и ягод, плавленый сыр, шоколад, галеты, несколько пакетиков растворимого сока.

    Автор: Макар Кузьмин
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