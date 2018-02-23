-
Байки из кухни
«Кухня, кухня – запах каши, острых баек аромат…» – воспевал походную еду поэт Николай Турнаев. Что за каша была в котле военного повара, так здорово сочетавшаяся с солдатскими шутками-прибаутками? Гречка с мясом – самое распространённое блюдо военного рациона. Сейчас пост, и про скоромный ингредиент упоминать не следовало бы, но из песни слов не выкинешь, а тем более мясо – из солдатского меню. Будем придерживаться реалий и в мужской праздник раскроем секрет той самой – походной – гречневой каши.
-
Ингредиенты
тушенка мясная
300 г гречневой крупы
3-4 стакана воды
3 шт. репчатого лука
соль
лавровый лист
сало
В 100 г гречневой каши с мясом содержится 242 ккал.
-
Способ приготовления
Репчатый лук очистить и нарезать брусочками. Обжарить его на несоленом сале. В кастрюлю выложить тушенку, жареный лук и промытую гречневую крупу. Перемешать и залить водой. Готовить кашу на среднем огне до готовности гречки. Посолить, добавить лавровый лист. Снять кашу с огня, закрыть крышкой и укутать в полотенце. Через 20 минут кашу можно подавать.
-
К сведению на всякий случайНормальная суточная норма российского солдата составляет 104 г жиров, 109 г белков, 654 г углеводов и целых 4246 ккал. В индивидуальный рацион питания солдата входят гуляш с картошкой, каша гречневая с говядиной, паштет, рагу из овощей, фрикадельки из говядины, пюре из фруктов и ягод, плавленый сыр, шоколад, галеты, несколько пакетиков растворимого сока.
Автор: Макар Кузьмин
Готовим поэтическую солдатскую кашу
Просмотры:
Обсуждение