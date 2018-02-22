Больше цвета и блеска!

Время ярких красок и безудержного веселья настало. Достаем цветные карандаши, сияющие тени, хайлайтер и блеск для губ – все это главные весенние тренды в мейкапе. Что нам предлагают модные визажисты, я расскажу в новом видео:

Итак, предлагаю рассмотреть все как следует:

Блеск на веках

Блеск – однозначный тренд этого сезона. Сияющие тени выбрали визажисты на многих показах ведущих дизайнеров. Палитра широкая – от “влажных” пастельных оттенков до откровенного золота и драматичных темных цветов. Не стесняйтесь!

Цветные стрелки

Стрелки – один из моих любимых трендов последних лет. Этой весной в моде цветные: желтые, синие, зеленые и даже розовые. Яркие насыщенные оттенки поднимут настроение и точно выделят из толпы.

Хайлайтер под глаза

Это что-то новенькое! Хайлайтер уже стал очень популярным продуктом, но впервые визажисты предлагают наносить его под глаза. Что ж, идея хорошая, особенно когда нужно скрыть следы усталости и освежить лицо. Влажный блеск под глазами придаст взгляду ясность.

Естественные брови

Естественные брови, пожалуй, самый стабильный тренд последних лет. Пинцет откладываем подальше, зато запасаемся щеточкой для бровей. Весной будет модно слегка подчеркнуть форму, избегая жестких линий, растушевать и зачесать волоски чуть наверх.

“Влажные” губы

Блеск для губ – это главное возвращение сезона! Чуть влажные или совершенно глянцевые губы выглядят очень чувственно. Стоит помнить одно правило – никакого контура! Губы должны выглядеть естественно.

И остается в моде эффект зацелованных губ. Достичь его легко при помощи тинта. Этот продукт идеально подходит на весну-лето: он легкий и стойкий одновременно. В моде все самые вкусные ягодные оттенки.

Пусть весна будет яркой!

С любовью, МоднаЯ

Фото: cdn.fashion-woman.com