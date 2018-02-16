Дело близнецов

Буквально вчера близнецы Александр и Илья Тунчик были простыми студентами. Сегодня они имеют выгодный бизнес, хотя в случае необходимости трудятся, засучив рукава. В буквальном смысле. Путь к успеху лежал через рабочие мозоли. И ещё, как сейчас говорят, с “низкой стартовой позиции”. Не дала им жизнь папу-миллионера или выигрыш в “Спортлото”.

Растила ребят мама. Оба пошли в армию, а по возвращению устроились работать на автомойку. За два года отмыли больше 10000 машин. Узнав об этом бизнесе всё (так им тогда казалось), близнецы решили открыть свою мойку. Начиналось всё позитивно, но первый месяц принёс лишь убытки. Руки опускались, мерещилась долговая яма. Помогла мама. Братья до сих пор помнят, как она спокойно объяснила им, что иначе в бизнесе и быть не может. Надо просто ждать и делать всё от тебя зависящее. Спустя ровно месяц появились клиенты, прибыль и уверенность в завтрашнем дне.

Сейчас, когда у близнецов прибыльное дело, дорогие автомобили и “айфоны” последней модели, по Владимиру пошли слухи, что ребята – простые мажоры. Мол, деньги дали высокопоставленные родители, а они прожигают жизнь в ресторанах и ночных клубах. Особенно смешно Александру и Илье это слышать, когда им самим приходится мыть машины. Такое случается, конечно, редко, но братья делают это с удовольствием.