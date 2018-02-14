Тест: что вы знаете о Меленках?

Почему селение Меленки стало носить такое название? Селение расположено на реке Меленке В окрестностях селения много меловых образований В селении было много мельниц Правильно! Неправильно! -

В каком году село Меленки стало городом? 1627 1778 1936 Правильно! Неправильно! -

Какого типа крепостной театр был у меленковского помещика Н. Названова в с. Приклон? Оперный Драматический Разножанровый Правильно! Неправильно! -

Какое полезное ископаемое добывали только в Меленковском уезде и более нигде во Владимирской губернии? Железная руда Асбест Графиты Правильно! Неправильно! -

Кто из летчиков - участников экспедиции по спасению экипажа парохода «Челюскин» родом из Меленковского края? Василий Молоков Николай Каманин Михаил Водопьянов Правильно! Неправильно! -

Кто из руководителей ОАО «Российские железные дороги», одной из крупнейших в мире транспортных компаний, родился в Меленках в 1948 г.? Генеральный директор Олег Белозеров Советник президента Геннадий Фадеев Экс-президент Владимир Якунин Правильно! Неправильно! -

Кто из спортсменов-гиревиков, попавших в Книгу рекордов Гиннесса, живет в Меленках? Сергей Овсянкин Сергей Сушинских Дмитрий Бондарев Правильно! Неправильно! -

Кто из уроженцев Меленок был одним из пионеров русского авангарда? Александра Эстер Ольга Розанова Любовь Попова Правильно! Неправильно! -

Имя какого известного советского литературоведа и критика из Меленок носил педагогический институт г. Владимира? Александр Воронский Анатолий Луначарский Павел Лебедев-Полянский Правильно! Неправильно! -

Какой район Владимирской области полностью входил в состав Меленковского уезда до 1926 года? Гусь-Хрустальный Селивановский Муромский Правильно! Неправильно! -

Какой завод был самым крупным в Меленках в годы советской власти? Литейно-механический завод Завод по производству зонтов Льнокомбинат «Красный текстильщик» Правильно! Неправильно! -

В какой дисциплине дружина меленковских ратоборцев «Русичи» 7 раз была чемпионом России? Артистическое фехтование Историческое фехтование Русский рукопашный бой Правильно! Неправильно! -

Что было в колокольне разрушенного меленковского храма Всех Святых в советское время? Пожарная вышка Водокачка Музей Правильно! Неправильно! -

Какая река, кроме Меленки, протекает по улицам города? Ушна Унжа Сувадь Правильно! Неправильно! -