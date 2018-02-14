Поскользнулся, упал, очнулся – гипс!

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Простое падение – серьезные последствия
Ушибы, вывихи, переломы, сотрясение мозга… Падение на обледенелой, плохо очищенной зимней дороге может обернуться серьезными последствиями. Как себя вести в такой ситуации, рассказывает врач-реабилитолог Светлана Мустаева.
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При ушибе помогут компресс и мази
Не спешите вскакивать после падения. Хорошо, если вы отделались только легким ушибом. Тогда можно обойтись без вмешательства врача.
Первая помощь при легком ушибе – холодный компресс. Обработайте больное место рассасывающим синяки гелем или мазью с обезболивающим эффектом (например, троксевазин).
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Первую помощь при переломе оказываем сами
Часто за ушиб принимают вывих или перелом. Признаки такой гололедной травмы: резкая боль, отек, укорачивание поврежденной конечности и затрудненность движения ею.
Первая помощь при подозрении на перелом или вывих – охлаждение места повреждения и обездвиживание участка для предупреждения смещения обломков кости. Если вы не можете пошевелить пальцем, рукой или ногой, обездвижьте суставы выше и ниже больного места фиксирующей повязкой или импровизированной шиной.
Она может быть сделана из того, что окажется под рукой: дощечка, картон, свёрнутый журнал, рулон плотной ткани. Можно использовать своё тело, как шину: повреждённая нога привязывается к целой, сломанный палец – к здоровому. Поврежденную в области предплечья руку подвяжите шарфом и заложите за борт одежды.
Лед или снег поместите в пакет и приложите к месту перелома или вывиха – это уменьшит отек. При сильной боли примите анальгетики (анальгин, пенталгин, баралгин, темпалгин и пр.).
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Берегите голову!
Опасно игнорировать сотрясение мозга. Со временем оно напомнит о себе головными болями, ухудшением памяти, слуха и зрения.
Обратитесь к врачу, если почувствовали головную боль, тошноту, кратковременную потерю сознания. Первая помощь при сотрясении мозга – холодный компресс и покой.
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Окружающие вам в помощь
Если вы самостоятельно не смогли встать – и не пытайтесь. Не стесняясь, обратитесь к окружающим за помощью. Вам необходимо вызвать «скорую» или такси и отправиться больницу.
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Куда обратиться с травмой во Владимире
Травмпункт в городской больнице скорой помощи
Адрес: ул. Горького, 5
Телефон: +7 (4922) 53-27-98
Режим работы: круглосуточно
Ортопедо-травматологическое отделение № 2 Научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи
Адрес: микрорайон Пиганово, ул. Центральная, 5
Телефон: +7 (4922) 52-39-55
Режим работы: круглосуточно
Детский травмпункт
Адрес: ул. Добросельская, 34
Телефон: +7 (4922) 21-11-76
Режим работы: круглосуточно
Автор: Татьяна Лысова
Фото: caricatura.ru
Поскользнулся, упал. Очнулся – гипс
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Обсуждение 2
Будут дороги хорошо чистить, как полагается – до асфальта, не нужны будут такие советы
Дельные советы!спасибо!и разбавлены прикольными картинюшками!:-)не так грустно из-за этого читать..