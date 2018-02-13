Покатушки на ватрушке: ищем лучшие горки

Горнолыжные комплексы – самое комфортное и безопасное место для катания на ватрушке. Подготовленный склон, наличие подъёмника, пологие горки и крутые спуски, освещение – всё для вашего удовольствия. За него вы заплатите не только деньгами, но и своим временем – добраться до горнолыжных комплексов быстро не получится. Также не забывайте, что на все платные склоны со своей ватрушкой нельзя!

1. Горнолыжный комплекс «Заячья горка»

Расстояние от Владимира: 1,7 км

Стоимость (за час): будни – 600 р., выходные и праздники – 500 р.

Режим работы: 9.00 – 23.00

2. Горнолыжный комплекс «Красная горка»

Расстояние от Владимира: 75 км

Стоимость (за час): будни – 300 р., выходные и праздники – 500 р.

Режим работы: 9.00 – 22.00

3. Горнолыжный комплекс «Пужалова гора»

Расстояние от Владимира: 160 км

Стоимость (за полчаса!): будни – 600 р., выходные и праздники – 500 р.

Режим работы: 9.00 – 22.00