Десерт ко Дню влюбленных от Марины и Андрея Сидоровых

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Рецепт владимирских романтиков
«Люблю баловать домашних разными вкусностями, – рассказывает Марина Сидорова, известная владимирская певица с сильным, чувственным голосом. – Выпечка по праздничному случаю имеет право быть не только красивой, но и калорийной. В остальные дни стараемся не злоупотреблять».
Марина и ее муж Андрей, великолепный танцор и замечательный хореограф, знакомы более 15 лет. Вместе работали на концертных площадках. Поженились в 2009 г. У них растут чудесные дети: 8-летняя Маша и полуторагодовалый Семен. Все, кто знает эту красивую пару, отмечают их трогательно-нежное отношение друг к другу. День всех влюбленных по праву их праздник. В этом году они делятся с нашими читателями рецептом волшебного шоколадного торта, главным компонентом которого является, конечно же, любовь.
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Компоненты волшебного яства
Для коржей
95 г муки
60 г какао
150 г сахара
1 ч. л. соды
1/2 ч. л. разрыхлителя
1/2 ч. л. соли
120 г кефира
1 яйцо
45 г раст. масла
80 мл готового кофе
Для крема
150 г сливок, 30 г сахарной пудры
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Начинаем ворожбу
Просеиваем в чашку сухие ингредиенты: муку, какао, соду, разрыхлитель и соль. Идея просеивания заключается в том, что вы насыщаете кислородом смесь, а это всегда хорошо для выпечки. Сверху добавляем сахар.
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Добавляем магию
В отдельной мисочке соединяем кефир (можно йогурт без добавок, нежирную сметану), одно яйцо, любое растительное масло, тёплый кофе (можно заменить просто водой или молоком, но только с кофе получится нереально вкусно).
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Замешиваем чудо
Вливаем жидкие ингредиенты в сухие. Перемешиваем лопаткой или миксером до однородного состояния.
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Греем от души
Выливаем смесь в форму. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 20. Готовность коржей проверяем шпажкой. Пересушивать тесто не стоит, поэтому прокалываем его почаще. Как только шпажка стала сухой – вынимаем.
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Колдуем над формой
Я делаю порционные тортики на двоих. Поэтому подбираю кольцо диаметром 16-18 см и вырезаю коржики.
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Взбиваем облака мечты
Для крема берем жирные сливки (от 30%) и немного сахарной пудры. Взбивайте миксером на максимальной скорости до загустения сливок.
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Творим сказку
Крем перекладываем в мешок с насадкой-звездой. Отсаживаем крем по периметру, а в центр кладём свежие или размороженные ягодки вишни. Сверху – второй коржик и снова крем и ягодки.
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Палочка-выручалочка для занятых
Тем, кто не имеет для изготовления сладких подарков ни времени, ни способностей, придет на помощь ПРЯНИК-БАР. На День Святого Валентина там большой выбор вкусных валентинок.
Имбирные прянички ручной работы приготовлены по старинному рецепту архангельских козуль (расписных пряников). В качестве основных ингредиентов используются сахар, яйца, мука, сливочное масло 82,5% и смесь пряностей – корицы, имбиря, гвоздики. В составе этих пряников нет меда, поэтому они гипоаллергенные.
Имбирные прянички ручной работы часто покупают не только своим вторым половинкам, но и родителям, друзьям, коллегам. В ПРЯНИК-БАРЕ много наборов различной тематики: мишки, котята, ежики, пряни и, конечно, много-много сердец. Все оформлено в красных и розовых тонах.
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От сердца к сердцу
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Имеется сертификат соответствия на всю продукцию.
Автор: Татьяна Лысова
Десерт ко Дню влюбленных от Марины и Андрея Сидоровых
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Обсуждение 3
Давно знаю Андрея и Марину! Классные ребята! Очень красивые! Очень дружные! Очень талантливые!
Ого!вот симпатичный рецептик!и шаги приготовления заворожили…:-)
Вроде бы несложный рецепт, думаю, стоит попробовать!