Тele2 дарит сюрприз победителям фотоконкурса ко Дню влюбленных

Prizyv.ru и компания Тele2 продолжают фотоконкурс ко Дню влюбленных. Присылайте ваши совместные фото и боритесь за звание самой романтичной пары Владимирской области!

Главный сюрприз для пары, чье фото наберет наибольшее количество лайков, приготовил генеральный партнер акции – компания Тele2.

Это два крутых фирменных 4G-смартфона для влюбленных! Самая романтичная пара Владимирской области всегда будет на связи. У ребят будет еще больше возможностей писать друг другу нежные сообщения и делать милые селфи!

Присылайте свои фото, голосуйте и получайте подарок от Тele2! Еще больше крутых подарков тут.

И это ещё не всё! Три пары, чьи фото наберут наибольшее количество лайков, получат фотосессии с замечательными фотографами: Татьяной Бабиковой, Мариной Тимановой и фотостудией “Кадр”!

Марина Тиманова, фотограф

Мне очень нравятся фотосессии с влюбленными. Когда приходят ребята, у которых только-только начинаются отношения, это такой кайф для души! Ты стараешься поймать в момент съемки именно те мгновения, когда влюбленные настоящие! Не стесняются и увлечены друг другом. Обычно я прошу их расслабиться или подумать, что я – зеркало, или что меня вообще нет рядом. Получаются очень эмоциональные, нежные фото!

Татьяна Бабикова, фотограф

Я люблю снимать людей и их эмоции: влюбленность, любовь, дружба. Фотосессии лав-стори несут в себе особый смысл, раскрывают все нежные чувства. Есть пары, которые проносят тебя через всю свою жизнь. История любви, свадьба, потом “в ожидании” и семейные съемки. Здорово наблюдать, как с годами пары приумножают свою любовь и нежность!

Виктор Стохальский, фотограф фотостудии “Кадр”

Каждый раз фотосъемка влюбленных – это отдельный опыт, особенный момент. Важно тонко настроить контакт и проникнуться эмоциями и взаимоотношениями пары. Это касается как совсем юных влюбленных, находящихся на романтичном этапе отношений, так и давно женатых пар, но до сих пор сохраняющих настоящие, искренние чувства. Очень интересно наблюдать, как люди начинают раскрываться, доверять фотографу и показывают свою близость и любовь. Важно поймать момент проявления живых эмоций и получить тот самый снимок, где герои съемки по-настоящему счастливы.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе:

Выкладывайте фото со своей второй половинкой в фотоальбом “Фотоконкурс ко Дню всех влюбленных” в группе prizyv.ru в соцсети “ВКонтакте” до 13 февраля. Голосование за фото будет проходить до 15.00 14 февраля. И уже в 17.00 мы объявим победителей!

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

– участники должны быть старше 16 лет;

– участники должны иметь реальный аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Приз будет вручен победителю только в том случае, если его имя совпадает с именем его аккаунта;

– участники самостоятельно размещают в специально созданном конкурсном альбоме в группе prizyv.ru свои фотографии.

– одна пара может выставить на конкурс только одно совместное фото.

Фото: cdn2.hercampus.com