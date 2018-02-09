Просто добавь еды: поддержи свои силы на лыжной прогулке

Подходят для длительной прогулки с несколькими остановками. Есть лучше чаще, но меньше.

Яблоки – насыщены минералами, микроэлементами и витаминами. Фрукт придаст вам силы и не ляжет тяжким грузом, из-за которого захочется прилечь в сугроб.

Миндаль – богат ненасыщенными омега-кислотами. В 70-х годах прошлого века учёные доказали, что эти соединения защищают эскимосов от гипертонии, тромбоза и атеросклероза. И пусть омега-кислоты коренные северяне получали не из миндаля, а из рыбы, именно эти вещества помогали им пройти на лыжах десятки километров, не перегружая организм.

Овсяные батончики – современная пищевая “батарейка”. Медленные углеводы – то, что нужно для тех, кто решился покорить лыжню Прокуророва в “Дружбе”. Зерно в таких батончиках подвергается меньшей термической обработке, витаминов остаётся больше.